Minister Hoekstra schakelt oud-minister Stef Blok in als ‘sanctiecoördinator’

De spoeling is wel erg dun bij het kabinet als faalminister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) een beroep moet doen op oud-minister Stef Blok, omdat minister van Financiën Sigrid Kaag er een puinzooi van maakt. Blok wordt nu Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving.

Stef Blok lijkt wel een beetje de joker van het kabinet: iemand die in tijden van nood voor zo’n beetje alles ingezet kan worden. De man is ook nooit te beroerd en zegt eigenlijk altijd direct ‘ja’, mooi makkelijk dus!

Blok kan nu aan de slag om alle acht de ministeries op één lijn te krijgen als het op het uitvoeren van sancties aankomt. Het is alleen de vraag of dit überhaupt nog zin heeft, want die Russische oligarchen hebben natuurlijk ook niet stilgezeten.

Misschien is dat ook wel de reden dat Blok dit keer zo snel ‘ja‘ zei. Voor de bühne lijkt het alsof Nederland eindelijk wat doet, al sloegen we met die 516 miljoen euro al een behoorlijk pleefiguur. Vervolgens kan de man zeggen dat er alles aan is gedaan om de sancties na te leven en uit te voeren, maar dat de vogel al is gevlogen. Hij krijgt dan de credits voor de aardige poging en iedereen weet dat het de schuld van Hoekstra en Kaag is dat Nederland de oligarchen met hun geld en bezittingen gewoon hebben laten lopen.

Maar wie het bericht in het AD leest heeft sowieso de hoop al een beetje verloren. Blok wordt namelijk leidinggevende van een Rijksbrede ‘stuurgroep’ die weer verschillende ‘taakgroepen’ moet aansturen. Het is weer een bureaucratische poging om een stuurloze en gedecentraliseerde overheid enigszins op één lijn te krijgen.

Maar iedereen vreest natuurlijk weer de verantwoordelijkheid óf het risico dat een andere ‘taakgroep’ er met de credits vandoor gaat. Het kan haast niet anders dan dat het een duur en onzinnig fiasco gaat worden, terwijl de Russische oligarchen lachend wapperen met hun Europees paspoort en zo alle sancties omzeilen.