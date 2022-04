Nanninga probeert te redden wat er te redden valt na verraad Eerdmans: ‘Had zelf hartgrondig voor motie van wantrouwen gestemd!’

JA21 en haar leider Joost Eerdmans zijn gisteren zwaar onder vuur gekomen omdat die laatste bij een hoofdelijke stemming over een motie van wantrouwen tegen Hugo de Jonge zowaar “nee” stemde. Hoewel Eerdmans oppositielid pretendeert te zijn gedroeg hij zich dus als de eerste de beste karteliaan. Zielig. Annabel Nanninga heeft blijkbaar door dat dit een kapitale fout was en doet snel haar best op Twitter om de boel te redden. “Ik had zelf hartgrondig VOOR gestemd,” schrijft ze.

Wat Joost Eerdmans gisteren deed bij de hoofdelijke stemming over de motie van wantrouwen tegen Hugo de Jonge was natuurlijk bizar. De man scheurde zijn eigen masker van conservatief-liberalisme af en bleek gewoon een karteliaan pur sang te zijn. Want hij stemde tégen die motie. Knetter. Blijkbaar vindt Eerdmans dat een CDA-bewindspersoon best mag liegen en bedriegen tegen het parlement.

Eerdmans werd daarin gesteund door Maarten Goudzwaard die tijdelijk op de derde plek van JA21 zit; Nicky Pouw-Verweij is er namelijk even tussenuit omdat ze net een kind op de wereld heeft gezet. Derk Jan Eppink was de enige JA21’er die vóór de motie van wantrouwen stemde.

Schandalig, absurd, lachwekkend, en belachelijk.

Het kwam JA21 dan ook op flink wat kritiek te staan, niet in de laatste plaats van PVV-leider Geert Wilders. Zoals die terecht stelde op Twitter kun je wat Eerdmans betreft duidelijk stellen: eens een CDA’er, altijd een CDA’er.

Annabel Nanninga: “Had hartgrondig VOOR gestemd!”

Blijkbaar heeft JA21-Eerste Kamerlid Annabel Nanninga door dat Eerdmans zich niet alleen als een principeloze bal gehakt gedraagt, maar ook dat dit nogal negatief kan uitpakken voor JA21. En dus is ze razendsnel naar Twitter gegaan om daar duidelijk te maken dat zij zélf natuurlijk wél heel principieel is en dus ook voor de motie gestemd zou hebben… als ze in de Tweede Kamer in plaats in de Eerste Kamer had gezeten.

Vervolgens voegt ze daar een soort van merkwaardige verdediging aan toe door de achterlijke, principeloze stem van haar twee partijgenoten te spinnen als positief. Ja, echt waar. Want dat zij zo principeloos konden zijn bewijst dat mensen bij JA21 vrij zijn om te stemmen wat ze willen. Ofzo. En dat is hartstikke leuk en belangrijk!

In de Tweede Kamer stemde @djeppink VOOR de motie van wantrouwen tegen De Jonge, @Eerdmans en @MGoudzwaard058 tegen. Hoewel ik zelf hartgrondig VOOR had gestemd als ik in de Tweede Kamer zou zitten, is bij onze partij gelukkig iedereen vrij om naar geweten te stemmen. https://t.co/B1xSyWLwj8 — Annabel Nanninga (@ANanninga) April 7, 2022

“In de Tweede Kamer stemde Derk Jan Eppink VOOR de motie van wantrouwen tegen De Jonge, Eerdmans en Goudzwaard tegen,” aldus Nanninga. “Hoewel ik zelf hartgrondig VOOR had gestemd als ik in de Tweede Kamer zou zitten, is bij onze partij gelukkig iedereen vrij om naar geweten te stemmen.”

Daar zullen al die conservatief-liberale Nederlanders die op JA21 hebben gestemd in de hoop dat de partij zou afrekenen met de corruptie politieke cultuur in ons land blij mee zijn, Annabel.