Peiling Maurice de Hond: de Nederlandse kiezer was achterlijk en blijft achterlijk

Het is dieptriest. Maar als je naar de meest recente peiling van Maurice de Hond kijkt kun je alleen maar concluderen dat de Nederlandse kiezer ofwel suicidaal is dan wel volstrekt achterlijk. Een andere reden is er namelijk niet voor te vinden dat de VVD nog steeds de grootste partij is in de peilingen.

Want ja, het is weer zover. Kijk maar mee:

Natuurlijk is het totaal not done om de eigen kiezers achterlijk te noemen, maar iets anders kan ik toch niet concluderen uit dit voorkeursgedrag. De VVD staat nog steeds op 25 zetels. Terwijl die partij alle verkiezingsbeloftes keer op keer overboord gooit en verantwoordelijk is voor één van de meest vreselijke crises in onze historie, de Toeslagenaffaire. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het wanstaltige coronabeleid en nu het geschifte Ruslandbeleid dat onze hele economie opblaast.

En dan D66. Radicaler, gekker, geschifter, anti-Nederlandser dan dat wordt een partij niet. Als de globalisten Sigrid Kaag vertellen dat ze 50% van de Nederlandse bevolking even moet lozen “want klimaat” doet ze dat zonder maar met haar ogen te knipperen. Dat mens dient het Nederlandse volk namelijk niet, maar een radicaal-globalistische WEF-kliek die heel andere plannen voor ons heeft dan wij zélf hebben.

Maar ja, blijkens deze peiling (en andere peilingen) ziet de Nederlandse kiezer dat nog steeds niet. Je kunt daar wel tegenaan blijven schoppen en hopen op verbetering, maar dat is overduidelijk totaal verspilde moeite. Daar is men gewoon te áchterlijk voor.