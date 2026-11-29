Wie de AOW -leeftijd haalt, betaalt over de eerste €39.337 aan inkomen veel minder heffing dan mensen die nog werken. Dat scheelt in 2027 tot €7.041,32 bruto per jaar, omdat ouderen geen AOW-premie meer betalen. Nieuwe cijfers uit Den Haag tonen nu hoe hard het aankomt als die korting in een plan stap voor stap verdwijnt. Een alleenstaande met €25.000 eigen pensioen levert dan 12,7 procent koopkracht in.

Middeninkomens met pensioen krijgen de hardste klap

Op pagina 17 rekent Financiën het effect voor 2027 uit voor een oudere die alleen woont. Wie enkel AOW krijgt zonder extra pensioen, gaat er door de koppeling met het minimumloon juist 1,6 procent op vooruit. Zodra iemand naast de AOW zelf pensioen opbouwde, draait de uitslag meteen om.

Met €5.000 extra pensioen per jaar zakt het netto inkomen al met 3,7 procent. Bij €10.000 pensioen gaat er 9,4 procent af, en bij €15.000 loopt de daling op naar 12,0 procent. De zwaarste tik valt precies in het midden. Wie €25.000 pensioen krijgt, verliest 12,7 procent. Bij €30.000 is dat 12,5 procent, en bij €35.000 blijft de min op 12,2 procent staan.

Opvallend genoeg zakt het verlies weer bij de allerhoogste pensioenen. Bij €50.000 pensioen gaat er 10,1 procent af en bij €80.000 nog 8,1 procent. Wie €230.000 pensioen heeft, levert naar verhouding maar 3,7 procent in. Dat komt doordat de korting alleen geldt over de eerste belastingschijf, terwijl hogere bedragen daarboven toch al het volle tarief betalen.

Hoeveel het huidige voordeel in euro's waard is

Uit het wetsvoorstel voor 2027 blijkt goed hoeveel geld dit nu nog scheelt. Mensen onder de AOW-grens betalen in schijf 1 samen 35,84 procent aan heffing en premies, met daarin 17,90 procent AOW-premie. Ouderen boven de AOW-grens hoeven die 17,90 procent niet af te dragen, waardoor zij in schijf 1 maar 17,94 procent betalen.

Over de eerste €39.337 (voor wie geboren is vanaf 1 januari 1946) levert die vrijstelling in 2027 een voordeel op van maximaal €7.041,32 bruto per jaar. Ouderen geboren voor 1 januari 1946 hebben zelfs een ruimere eerste schijf tot €41.763. Dat levert hen in 2027 nog eens €487,14 extra op naast jongere ouderen.

Waarom het tekort van de AOW naar €28 miljard loopt

Op pagina 8 van de nota staat waarom Den Haag zulke lastige opties laat doorrekenen. De premies die werkenden betalen, dekken al jaren niet meer alle AOW-uitkeringen. Twintig jaar terug, in 2006, legde de staat nog €4.433 miljoen bij in het Ouderdomsfonds, en halverwege het vorige decennium groeide dat bedrag al naar €11.004 miljoen.

Voor 2026 schat het ministerie die bijdrage uit de algemene kas op €28.280 miljoen. Daarmee is het gat groter dan de €26.064 miljoen die nog aan AOW-premie binnenkomt. Zou een volgend kabinet de premie in 18 jaarlijkse stappen van 1 procentpunt omzetten in gewone heffing? Dan wint de staat op termijn zo'n €6,3 miljard per jaar. Daarbij blijft de AOW wel gekoppeld aan het minimumloon.

Voor 2027 verandert er op dit punt echter nog niets voor gepensioneerden. Volgens het kabinet vraagt zo'n grote ombouw een lang wetstraject, waardoor deze optie niet eerder dan in 2030 kan starten. De Eerste Kamer praat op 1 december over het tijdpad van het Belastingplan, met het debat op 14 of 15 december. Begin 2027 laat het kabinet pas weten wat het echt wil doen met alle 32 opties uit het AOW-rapport.

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