Haatschool Haga Lyceum beschadigt door vandalisme! Baksteen en benzineflesje door de ruit gegooid

Was het eindelijk een beetje rustig rondom het salafisten oord van het Haga Lyceum, zijn er een paar malloten die het nodig achten om de school te vandaliseren. Afgelopen nacht is er een baksteen door de ruit van het Haga Lyceum gegooid, ook is er een flesje met benzine naar binnen gegooid. Dreigt er een escalatie?

De school heeft zojuist al aangifte gedaan. Directeur van het Haga Lyceum is van mening dat dit incident is gebeurd door de negatieve berichtgeving van de laatste tijd. Dit zou zorgen voor polarisatie en dus ook een onveilige situatie voor de leerlingen.

“een eventueel gevolg zijn van de hetze tegen de school”.

Een hetze zou ik het niet noemen, de ‘klopjacht’ op het Haga Lyceum is niet ongefundeerd; de school is daadwerkelijk een oord van radicaal gedachtegoed. Dat onkruid moet zo snel mogelijk worden weggehaald bij de instelling.

Onze favoriete radicale salafist Arnoud van Doorn legt direct de schuld neer bij Slob, Halsema en de onderwijsinspectie. Alsof die er wat aan kunnen doen dat het Haga Lyceum zich vuil maakt aan het verspreiden van intolerante salafistische boodschappen.

Deze personen en hun trawanten zijn indirect verantwoordelijkheid voor deze aanslag. https://t.co/yro1KnSx1i — Arnoud van Doorn (@ArnoudvDoorn) January 6, 2020

Het is te hopen dat de politie snel de dader vindt voordat dit voorval escaleert. Er zijn al genoeg spanningen in Nederland namelijk…