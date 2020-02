Niet overdrijven, gevolgen ‘Marokkanen’-tweet van Thierry Baudet zullen meevallen

Bij NU.nl hebben ze een politicoloog ingeschakeld die antwoord moet geven op de vraag: ‘Gooit Baudet met z’n ‘Marokkanen’-tweet z’n eigen glazen in?’ Menig politicus bleek maar wat graag bereid om die vraag te beantwoorden, maar Baudet’s glazen blijven heel.

Joost van Spanje, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam, meent dat Baudet ‘er alles aan doet om zich te isoleren.’ De aantrekkingskracht van FvD zit wat hem betreft vooral in het idee dat het een alternatief is voor de PVV, omdat FvD niet door iedereen buitengesloten werd.

De reden voor het cordon sanitaire voor de PVV waren de ‘minder-Marokkanen’-uitspraak, het willen inperking van vrijheid van religie voor moslims en het willen ondermijnen van de rechterlijke macht. Het is niet zo moeilijk om de parallellen met de beschuldigingen te zien die nu richting FvD en Thierry Baudet worden geuit. De politicoloog haalt zelfs wetenschappelijk onderzoek aan waaruit blijkt dat een verband met extreemrechts een politieke partij geen goed doet. Toch sluit niet iedereen FvD uit, hoe kan dat?

Ik denk dat men bij de VVD en het CDA door begint te krijgen dat ze alle steun op rechts nodig hebben, maar niet terug willen komen op het cordon sanitaire voor de PVV. FvD óók uitsluiten is ze veel te link. Dat is één van de redenen waarom de situatie van FvD ook niet opgaat voor de uitkomsten van die wetenschappelijke onderzoeken.

Dat die tweet kwalijk is, moge duidelijk zijn. Baudet reageerde te snel, was te goedgelovig, reageerde te laat op de ophef, bood niet echt excuses aan en wil vooral doorgaan met “ons werk”. Maar vindt men die tweet, het ‘boreale gelul’ en deze hele waslijst aan ‘ongelukkige uitspraken’ echt zó erg? Want dat steeds oprakelen lijkt FvD maar geen stemmen te kosten. En wat is voor de FvD’er überhaupt het alternatief?

Stel nou dat die tweet wél de waarheid beschreef, dan was de ophef niet minder geweest. Het hele politiek correcte deug-apparaat was ook dan in beweging gekomen. En heel de week kon men dan bij De Volkskrant, Trouw, NRC, AD, GroenLinks, D66, Joop.nl, Vrij Nederland, NU.nl, Het Parool en half Twitter te horen krijgen dat dit ‘extreemrechts, fascistisch, nazistisch, walgelijk, beneden alle peil, intolerant, discriminerend, ophitsend, haat zaaiend, gevaarlijk, populistisch, demagogisch, onnodig en letterlijk Hitler is.

En dat sfeertje is precies waar FvD-stemmend Nederland zo klaar mee is. Want het is echt niet zo dat Baudet een leugen nodig heeft om Marokkanen in een kwaad daglicht te zetten. Daar hebben de Marokkanen hier in Nederland namelijk al veel langer last van. En dat wordt door diezelfde organisaties allemaal al jaren lang (zoals bij iedere vermeende achtergestelde groep) weer ‘verklaard’ door sociaal-economische factoren, een gebrek aan stageplaatsen, (onbewust) racisme en een algeheel gebrek aan tolerantie. En anders kan men altijd nog sjoemelen met statistiek.

Er wordt in ieder geval stérk de indruk gewekt dat men liever de discussie doodslaat (of doodzwijgt als je van de PvdA bent), dan dat men wil zien wat de FvD’er en de PVV’er aanwijzen, hoe ongelukkig zich dat soms ook uit. En om die reden slaan die politiek correcte mensen straks weer steil achterover bij het zien van de volgende verkiezingsuitslag. Dan kan Klaver z’n achterban weer in toom proberen te houden en mag Jetten uit gaan leggen hoe Nederland ‘toch niet zo progressief was al hij dacht’. Kan de SP zich voor de vijfde keer op rij afvragen waarom ze toch steeds verliezen en kijkt de PvdA ‘naar alle mogelijkheden , behalve de PVV ‘. Dat wordt in ieder geval lachen!