Ongelooflijk! Amsterdam is links subsidieparadijs aan de Amstel: ‘steeds meer subsidies gaan naar illegalen’

Illegalen en uitgeprocedeerden kunnen maar beter massaal vertrekken naar Amsterdam, onze hoofdstad biedt ze namelijk alles aan! Van yogalessen tot lessen in mindfulness en toekomstoriëntatie. De gemeente Amsterdam heeft diep in de portemonnee getast voor deze ‘nuttige’ activiteiten. De subsidies zijn alleen maar hoger geworden, en de belastingbetaler draait hier voor op.

In heel 2019 ging er zo’n 9 miljoen subsidie naar verenigingen voor het begeleiden of vermaken van illegalen. Nu blijkt dat alleen al in de eerste zes weken van 2020 er zo’n 7 miljoen beschikbaar is gesteld. Een ongekend hoge stijger uiteraard, die maar moeilijk te verklaren valt.

De rechtse partijen hebben geen goed woord over voor deze uitgaven!

„Dit college heeft geen geld voor mantelzorgers of daklozen. Maar trekt wel miljoenen uit voor yogalessen en andere hobby’s voor illegale asielzoekers van wie de rechter heeft gezegd dat ze niet in Nederland kunnen blijven”,

Naast de VVD-fractie in Amsterdam vindt ook Annabel Nanninga het onbegrijpelijk dat er zo wordt gesmeten met geld. Zonder dat er iemand verantwoording hoeft af te leggen.

„GroenLinks-wethouder Groot Wassink veel succes met het uitleggen van gratis yoga voor wetsovertreders, terwijl de jeugdzorg in kritieke toestand verkeert, de kades instorten en de hardwerkende belastingbetaler steeds meer in de knel raakt. Dit is geen liefdadigheid meer.”

Hier maakt Nanninga een sterk punt, dit is geen liefdadigheid meer. Dit is gewoon enorm veel geldverspilling, want een flink deel van dit geld kan ook worden geïnvesteerd in de stad zelf. Waardoor iedereen ervan kan profiteren. Maar nee hoor, niet in Amsterdam.