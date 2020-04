RIVM meldt 120 nieuwe doden. Aantal positief geteste personen neemt af

Het RIVM kwam zojuist met de nieuwe dagcijfers. Het RIVM test gelukkig steeds meer, en het is daarom positief om te zien dat het dagelijks aantal positief geteste mensen afneemt. Toch blijft het dodenaantal boven de 100 vandaag.





Steeds minder mensen worden positief getest, terwijl het RIVM nu sinds enkele weken steeds meer test. Dit kan als positief worden gezien, zeker met het oog op het langzaam ‘herstarten’ van de economie.

Het enige zorgwekkende getal blijft het aantal doden, het is te hopen dat we daar de komende weken ook een daling in gaan zien.

Het zuiden van Nederland blijft een puntje van aandacht, het aantal IC opnames – en de bezettingsgraad van de IC’s – blijft immens hoog.