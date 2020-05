Even lachen! Totaal nutteloos FVD-statenlid stapt over naar hilarische hobbyclub van Henk Otten

Zo, zo, nou, nou. Wat had Henkie Otten — of zoals ik hem liever noem: Henkie nett0 omdat hij een greep heeft gedaan uit de partijkas van FVD heeft gedaan ter waarde van 50.000 euro; een bedrag dat hij gedwongen terug heeft betaald — het geweldig vandaag. Hij mocht namelijk aankondigen dat het Overijsselse FVD-statenlid Chillion Snoek de overstap heeft gemaakt naar GO.

Oh ja, hij was dolblij, zéker omdat Snoek heeft laten zegt dat hij de beslissing heeft gemaakt om FVD te verlaten vanwege de privé berichten op WhatsApp tussen JFVD-leden die onlangs publiek werden gemaakt. Natuurlijk heeft de partijleiding van FVD daar verder niets mee te maken — het gaat om de jongerenorganisatie — maar hé, het bekt wel lekker. Zeker als je weet dat de mainstream media er maar wat graag mee aan de haal gaan om FVD zwart te maken.

Helaas voor Otten en Snoek zijn er een paar problemen: Snoek is een totaal nutteloos statenlid. In totaal heeft hij slechts vijf maal het woord gevoerd, waarvan één maal omdat hij de eed moest afleggen. Zijn maiden speech heeft hij zelfs nog niet eens gegeven. Het is bijna niet mogelijk om nóg nuttelozer te zijn als statenlid.

En dat is niet alles. Snoek heeft al vaker gezegd tegen zijn fractiegenoten in Overijssel dat hij erover dacht om zich af te splitsen. Dit was niet “de druppel,” het was een voorwendsel. Dat wordt al helemaal duidelijk als je ziet hoe zijn fractie reageert op a) zijn vertrek en b) de WhatsApp-berichtjes van JFVD’ers.

Vanochtend heeft Chilion Snoek zijn lidmaatschap van FVD opgezegd. Met deze stap verlaat hij de FVD-fractie in de Provinciale Staten van Overijssel. Wij wensen hem in zijn nieuwe partij veel daadkracht toe. 👉 https://t.co/K1ZnWAwny6 pic.twitter.com/ZNXwjSMJri — FVD Overijssel (@Overijssel_FvD) May 1, 2020

“Wij betreuren met hem dat de apps uit 2017 die daarop wijzen, blijk geven van antisemitisme onder leden binnen de JFVD,” aldus de Overijsselse fractie. “Wij vinden dat onaanvaardbaar en wij verwachten strenge maatregelen van het bestuur aansluitend op het ingestelde onderzoek.” Daarin hebben ze natuurlijk helemaal gelijk. Als uit onderzoek blijkt dat een aantal van die JFVD’ers echt antisemitisch zijn moeten ze eruit worden gegooid. Het bestuur van de partij heeft ook al duidelijk gemaakt dat dit tot de mogelijkheden behoort, zo’n harde maatregel. Maar, gaat de fractie verder, het is “bijzonder dat Snoek de uitkomst van het onderzoek en de maatregelen niet heeft afgewacht.”

Natuurlijk is dat helemaal niet bijzonder: hij wachtte op een excuus om zich officieel bij de non-partij van Otten te voegen. Dat excuus werd hem nu gegeven en dus vertrok hij nu; met gratis media-aandacht verzekerd.

Wat is het toch doorzichtig allemaal. En het mediakartel speelt het spelletje mee, puur en alleen omdat FVD de euvele moed heeft om tegen het partijkartel in te gaan.

Afijn. Snoek past wél uitstekend bij GO: een extreem luie man, zonder principes, die alles doet voor wat media-aandacht. Het is GO — en diens agressieve voorman die er een handje van heeft om journalisten op hardhandige wijze te behandelen — in een notendop.

