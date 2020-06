Pieter Omtzigt over sensatiebeluste NOS en de toeslagenaffaire: ‘Ze wilden niet het hele interview plaatsen, ondanks de belofte, ze wilden alleen een leuk citaat’

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vertelt zijn kant van het verhaal rondom de toeslagenaffaire van de belastingdienst. Hij uit vooral kritiek op de rol van de media in dit verhaal, die in grote getallen verzaakt hebben. Op enkele media na, die wel hun taak deden door de macht te controleren, waren de meeste media alleen uit op leuke citaatjes. Vooral NOS moet het ontzien…

Een verhaal is pas een verhaal als het in beeld komt.

Een jaar geleden zei ik tegen de NOS: ik vertel je het hele verhaal.

Een ding: jullie zetten het hele interview online. Over hoe de ouders behandeld zijn. Over wat de belastingdienst jaren deed Deal (2) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) June 21, 2020

Het is treurig om te lezen wat Omtzigt allemaal te melden heeft. Het verklaart ook de emotionele ‘tirades’ die we afgelopen weken zagen van Omtzigt in de Kamer. Het CDA-Kamerlid doet er alles aan om zoveel mogelijk te onderzoeken, maar ondertussen willen diverse media geen enkele moeite doen om het hele verhaal boven water te krijgen. Ze zijn alleen uit op een leuk citaatje.

Helemaal prima, dat de NOS een samenvatting maakt en aangeeft wat zij belangrijk vindt.

Maar ik wilde het verhaal vertellen. Waar de crisis zit.

Hoe ik ook belde, ook vroeg, ze wilden het interview niet in zijn geheel plaatsen – ondanks de duidelijke belofte

(4) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) June 21, 2020

Het meest treurige aan dit verhaal is nog wel dat de NOS niks meer van zich liet horen nadat zij een leuk citaatje hadden ontdekt in het interview met Omtzigt. Helaas voor Omtzigt vertikte de NOS het om het hele interview in zijn geheel te plaatsen ,wat op zichzelf al bizar genoeg is. Men zou denken dat dit namelijk voor een mediabedrijf de ‘scoop’ van het jaar zal zijn.

Bij sommige journalisten mag je een quote geven als je

– 'SCHANDE!' roep

– Aftreden eist

– Kamervragen stelt over hun artikel Maar als je zelf iets uitzoekt, is het soms veel moeilijker (6) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) June 21, 2020

Ik stelde dus geen eisen van het type: je mag me bepaalde zaken niet vragen over de toeslagenaffaire. Alles mocht.

Ik had maar een vraag: ik wil het hele verhaal vertellen. Het mocht een jaar jaar geleden niet (8) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) June 21, 2020

Het is te hopen dat Omtzigt door blijft met gaan met wat hij aan het doen is. Omtzigt doet namelijk wat anderen vaak wel nalaten.