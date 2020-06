Slecht nieuws voor officieus kabinetsbeleid groepsimmuniteit: dat is nog lichtjaren weg, becijferen bloedbanken

Uit onderzoek van bloedbankorganisatie Sanquin blijkt dat we nog lang niet op het punt zijn aangeland dat Nederland een groepsimmuniteit tegen het coronavirus heeft opgebouwd. Slechts 5% tot 6% van het land heeft het virus gehad, schat de club. Lang niet genoeg.

Alhoewel de regeringscoalitie, het RIVM en zelfs de GGD regelmatig blijven flirten met het idee dat Nederland een ‘groepsimmuniteit’ moet opbouwen tegen het coronavirus loopt het in de praktijk niet zo’n storm met dat officieuze streven.

Bij bloedbank Sanquin komen regelmatig Nederlanders bloed doneren. En wat blijkt? Degenen die antilichamen tegen het coronavirus hebben opgebouwd zijn echt nog een verwaarloosbare minderheid. Het idee dat heel het land binnenkort beschermd is tegen het dodelijke virus is daarmee op drijfzand gebouwd:

“Ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus. Met dat percentage is groepsimmuniteit nog lang niet in zicht, zegt Hans Zaaijer, hoogleraar en arts-microbioloog bij Sanquin. De bloedbank heeft een tweede onderzoek gedaan onder 7000 vrijwilligers die tussen 10 en 20 mei plasma of bloed hebben gedoneerd. Daaruit blijkt dat ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse donoren antistoffen heeft tegen het coronavirus, dat de ziekte covid-19 veroorzaakt.”

Het toont nog maar eens aan hoe ongelofelijk dom de regering is geweest om de groepsimmuniteit als strategie tegen het coronavirus ook maar enige tijd te ambiëren en dat (al dan niet verdekt) wellicht nog steeds doet.

De enige redding tegen dit vermadelijde virus is een vaccin, punt uit. Wellicht samen met een flinke dosis geduld, want zo’n kant-en-klare injectie antilichamen is voorlopig nog niet beschikbaar.