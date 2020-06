Vroem-vroem! Corona en mondkapjesdictaat Rutte zorgen voor recordverkoop van tweedehands auto’s

Nederland kruipt massaal de (tweedehands) auto in, zo maakte BOVAG vanochtend bekend. Een recordaantal Nederlanders verruilt het steeds onaangenamer wordende openbare vervoer in voor een eigen blikken doos.

Opmerkelijk nieuws van de autobrancheorganisatie BOVAG: Nederlanders nemen momenteel massaal hun toevlucht tot het kopen van tweedehands auto’s. Ze vliegen als warme broodjes over de toonbank, en dreigen daarmee de wegen in ons land finaal dicht te slibben. In totaal hebben wel 175.000 mensen die anders met de trein, tram of bus naar het werk gaan een vierwielig vervoersmiddel aangeschaft.

BOVAG:

“In een onderzoek van Markteffect in opdracht van BOVAG onder 1.185 consumenten gaf afgelopen week de helft van de OV-reizigers aan te zullen kiezen voor alternatief vervoer. Daarvan gaat 57 procent meer met de auto reizen. Het gros heeft al een eigen auto, terwijl 1 op de 12 zegt er een te zullen gaan kopen. In absolute aantallen komt dat neer op 175.000 personen en de Nederlandse autobedrijven realiseerden afgelopen maand de op één na de hoogste occasionverkoop ooit.”

Het is dan ook te hopen dat premier Rutte dit bericht ook leest. Want is het niet het doel van zijn kabinet om via klimaatakkoorden, stikstofmaatregelen en aanverwante maatregelen te komen tot minder verkeer op de weg?

Als hem dat écht menens is, dan moet hij het openbaar vervoer ook minder onaangenaam maken. Eén van de dingen die hij nu al kan doen is de eis om een mondkapje in het OV te dragen weer af te schaffen. Dat zou het reizen met de bus en trein voor vele Nederlanders al stukken minder oncomfortabel maken. En degenen die nog wél met de auto gaan, hoeven dan niet eindeloos in de file te staan. Ik zeg: een win/win-situatie!