Kabinet: ‘meevallende cijfers niet representatief, 15 procent van GGD’en te traag’

De laatste RIVM-cijfers laten zo’n 35 procent meer nieuwe besmettingen zien ten opzichte van vorige week, maar zij testten ook 35 procent meer dan de week ervoor. Het percentage besmette burgers is daardoor nog steeds slechts 1 procent. ‘Niks aan de hand dus’, waarschuwde Maurice de Hond al eerder vandaag. ‘Nou, niet helemaal…’, reageert het kabinet nu.

Minister de Jonge (Volksgezondheid) beweert dat het coronavirus zich wel degelijk sneller is gaan verspreiden, en met name in de Randstad. Tevens erkent hij dat niet alle GGD’en ‘op slagkracht zijn’. Zo’n 15 procent van de GGD’en is namelijk zwaar overbelast. Meldingen komen later binnen dan de bedoeling is en de RIVM-cijfers zijn daardoor niet representatief.

Het is wat dat betreft wel heel toevallig dat hiermee zowel de relativering van de RIVM-cijfers wordt bestreden, als een argument wordt geleverd voor de twee burgemeesters (Aboutaleb van Rotterdam en Halsema van Amsterdam) die pleiten voor nieuwe coronamaatregelen en meer mogelijkheden tot handhaving. Als er een tweede golf komt, dan zou het zomaar eens kunnen dat delen van de Randstad met opgelegde quarantaines en lokale lockdowns te maken gaan krijgen. Dat is waar de meeste clusters zich nu lijken te bevinden namelijk. En het virus verspreidt zich natuurlijk ook veel makkelijker in stedelijk gebied.

Ik vind het echter wel stuitend dat die testcapaciteit dus blijkbaar weer niet op orde is. Een (geanticipeerd) tekort van bepaalde grondstoffen is één ding, maar een GGD moet toch fatsoenlijk kunnen inschatten hoeveel tijd het testen op corona kost, met alle administratie inbegrepen?