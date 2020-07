Na Doutzen Kroes nu ook Lewis Hamilton bekeerd tot de Kerk der Domme Coronawappies: ‘Bill Gates liegt over vaccin!’

Het aantal beroemdheden dat er volledig koekwausmeningen over het coronavirus op nahoudt stijgt gestaag. Na Doutzen Kroes blijkt ook Formule 1-coureur Lewis Hamilton totaal de weg kwijt: hij suggereert nu dat Bill Gates, die voorop loopt in de strijd tegen een coronavaccin, een grote leugenaar is.

Met deze Instagram-post maakte Lewis Hamilton, de regerend Formule 1-wereldkampioen, aan dat hij het spoor volstrekt bijster is en is toegetreden tot de helaas nog altijd uitdijende groep coronagekkies. Doutzen Kroes heeft vorige week al een erelidmaatschap aangevraagd, maar ook de grote concurrent van Max Verstappen hard uit de bocht te vliegen:

Wellicht ten overvloede: maar Bill Gates is een held. Hij stelt zijn fortuin beschikbaar om een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen, en is daarmee alvast medeverantwoordelijk voor het redden van misschien wel honderdduizenden levens in de toekomst. Geen geringe prestatie, maar complotdenkers halen Bill Gates door het slijk: ze denken dat hij het coronavaccin heeft ontwikkeld om geld te verdienen, nadat hij eerst ook zogenaamd het coronavirus bewust zou hebben losgelaten op de wereld.

In een variant op die zieke theorie wordt ook nog gesteld dat Gates de coronavaccins wil voorzien van een microchip om de wereldbevolking zijn wil op te leggen via kleine robots in ons lichaam. Ook zou er een relatie zijn met 5G.

Allemaal goed en wel om te lachen natuurlijk, die onzin. Maar voldoende mensen geloven die idioterie dus echt. Onder wie nu dus ook Lewis Hamilton, die Gates een “leugenaar” vindt, terwijl de techmiljardair overduidelijk een onderdeel van de oplossing is – en niet van het probleem. Hamilton heeft miljoen volgers op social media, die nu allemaal deze gare complotsoep voorgeschoteld hebben gekregen.

Nee. Verantwoordelijkheid nemen ziet er echt wat anders uit, ben ik bang.