Column Frits Bosch: Trump is bezig aan een inhaalrace

Tot voor kort konden we geen stuiver geven voor Trump’s kansen voor herverkiezing. Maar de 14 procentpunten voorsprong van Joe Biden smelt als sneeuw in de zon. Trump’s achterstand is nog slechts vier procent, 52 tegen 48 met de debatten aanstaande in september, Trump’s sterke punt. Waardoor deze ommekeer? De bevolking is BLM meer dan zat en Democraten hebben het daar laten liggen. Heeft Trump verkeerd aangepakt? Valt wel mee, percentueel minder doden dan bij ons en de economie staat in de plus tegen over – 8,5% in het tweede kwartaal 2020 de Nederlandse economie.

Joe Biden en Kamala Harris willen de politie weliswaar niet defunden, maar wel reduceren. Steeds meer gekleurde mensen zijn de antifa ‘white trash’ retoriek beu en zeggen nu “walk away from the plantation”. En “het wordt tijd dat we onze historie omarmen, maar wel achter ons te laten naar de toekomst”. Een knielende Biden past niet bij die boodschap. Voorts willen Democraten wapens verbieden en inzamelen. Vooral de zichzelf zwaar bewapenende zwarte gemeenschap is niet enthousiast over dat voorstel. Overigens scoort Trump lang niet slecht bij de gekleurde gemeenschap, hij heeft veel meer voor hen gedaan dan Obama die hen zwaar teleurgesteld heeft.

Kamala Harris als ‘running mate van ‘sleepy Joe’ blijkt toch niet zo’n goede keuze te zijn. Ze is elitair, thuis in Californië, Silicon Valley en Hollywood. In de primaries kreeg ze onvoldoende de stem van de gekleurde bevolking en het ziet er niet naar uit dat dit nu anders zal zijn. Ze is mooi, vrouw, Indiase afkomst en Afro afkomst, drie diversiteitspunten. Dementerende Joe ging dus voor identity politics. Hij koos niet voor kwalitatief de beste, maar voor de voor zijn verkiezing meest LHBTG gunstigste. Harris verandert nogal eens van gedachten. Ze wordt een Flip Flop genoemd. Ze verwijt Trump dat hij alles wat de regering Obama voor elkaar gekregen heeft, afgeschaft heeft. Naar mijn mening spreekt dat enkel in het voordeel van Trump.

Obama lijkt een charmante man, maar hij was een bar slecht president. Na de acht jaar van zijn presidentschap heeft hij het land in een desolaat slechte conditie achter gelaten. Aan het einde van zijn presidentschap was de tweespalt in het land gigantisch, deze erfenis liet hij aan Trump. “Yes we can!”, but you did not!”. En dan Hillary Clinton met ‘deplorables’! Identiteitspoiltiek en een weerzinwekkende elitaire houding. Geen wonder dat de zwarte bevolking op Trump stemde. Opmerkelijk is dat Obama Joe Biden een zeer slechte keus vindt “don’t underestimate Joe’s ability to f*ck things up”. Vandaar ‘Joe in the basement’. Daar zal hij in september toch uit moeten komen en zal blijken in welke mate hij dementerende is. Joe Biden is een oude visieloze man. Het is zo tekenend voor links: volledig uitgepraat, zich enkel afzettend tegen die ‘boze’ populisten. Het enige wat Democraten verenigd is de afkeer van Trump. Hoe leeg kan het daar worden?

Obama was een charismatische praatjesmaker, maar verre van een doener. Trump is een onvermoeibare doener. Trump was het resultaat van Obama’s inertie en ondersteuning van het establishment. Verwijten moeten Democraten vooral zichzelf maken. Een land krijgt de regering die het verdient. Ga eens een kijkje nemen in de getto’s van de grote steden aldaar. Zie de verschrikkelijke drugsverslaving, armoede, ellende en uitzichtloosheid, vooral van de gekleurde bevolking. Dat is al decennia fout gegaan en los je niet in vier jaar op, maar het gaat geleidelijk aan beter.

Nederland, de EU zit in het ‘frame’ van ‘ik ben links, populisme is slecht, Trump is sowieso slecht, wat hij ook doet’. In Nederland heb ik nog nooit iemand iets positiefs over Trump horen zeggen. Voer voor psychologen. Het was de hoogste tijd dat in de VS iemand eens goed aan de slag zou gaan. Trump is daarvoor de juiste man, met natuurlijk nogal eens wat botte uitglijers.

Trump heeft ongelooflijk veel goeds gedaan: totalitair China aanpakken naar een ‘level playing field’. Nu een deal tussen UAE en Israel bewerkstelligd, wat zeker nog geen definitieve oplossing is voor de Midden Oosten problematiek, maar het is een stap in de goede richting. Gekleurde bevolking ondersteund, economie gestimuleerd, ondeugdelijk Obamacare weg, immigratie afgegrendeld. Voor iemand van 74 jaar toont Trump een onwaarschijnlijke werklust. Mocht het toch Sleepy Joe en Flip Flop Kamala worden, dan gaat de VS flink naar links. Identity politics komt dan ‘all over the place’! Dit zou zeer slecht nieuws zijn voor de VS, maar ook voor ons. Hup Trump! Four more years!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.