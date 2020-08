GGD: ‘Coronavirus verspreidt zich OOK in de buitenlucht’

In het Noord-Friese Dokkum zijn tenminste veertien mensen besmet geraakt met het coronavirus. Volgens de GGD gebeurde dat na een feestje op een terras in de buitenlucht. Voor de gezondheidsdienst is dit een argument om vast te stellen dat corona zich wel degelijk kan verspreiden in de buitenlucht.

De GGD in Friesland meldt nadrukkelijk dat het virus zich heeft verspreid “op een terras in de buitenlucht”. Het zou gaan om een grote groep jongeren die elkaar kenden en elkaar waarschijnlijk ook hebben aangeraakt of niet de 1.5-meter afstand in acht hebben genomen.

Coronabesmettingen in Dokkum ook in de buitenlucht. Kijk voor meer informatie over deze update op onze website: https://t.co/3tfIxu0g8V pic.twitter.com/AmEZ59y57W — GGD Fryslân (@ggdfryslan) August 8, 2020

Volgens de GGD is deze uitbraak het bewijs dat het belangrijk is om ook in de buitenlucht genoeg afstand van elkaar te houden:

“Uit onderzoek blijkt dat het virus zich daarna voornamelijk op een terras in de buitenlucht lijkt te hebben verspreid. […] GGD Fryslân benadrukt dat Dokkum duidelijk maakt dat het van groot belang blijft om ook in de buitenlucht voldoende afstand te houden.”