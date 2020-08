Haha! Paniek bij het CDA: ‘We zijn helemaal geen team!’

Bij het CDA vreest men voor een “rampjaar.” Dit omdat de partij tot op het bot verdeeld is in een vleugel die Pieter Omtzigt steunt en Hugo de Jonge haat en een andere vleugel die pal achter De Jonge staat en Omtzigt wantrouwt.

Volgens De Telegraaf is men bij het CDA ongeveer in paniek. Het wordt, denken veel christendemocraten, een vreselijk jaar omdat er te veel onrust in de partij is.

“We zijn helemaal geen team”, zegt een invloedrijke christendemocraat. „Dat waren we niet en dat zijn we nu ook niet.” De Jonge heeft nog niets gedaan om na de voor hem pijnlijke lijsttrekkersverkiezingen de neuzen dezelfde kant op te krijgen, zo valt te horen. „Ik heb de indruk dat de verkiezing nog erg na trilt in de partij”, weet een ander, ervaren CDA-lid aan het Binnenhof.

Wat Omtzigt betreft: die is dan weer minder populair onder aanhangers van De Jonge. Die vinden hem “te wispelturig” en vooral te koppig.

Natuurlijk is dit deels onzin. Ja, Hugo de Jonge is onder Omtzigt-stemmers écht niet populair. Dat geldt zowel voor de gewone CDA’er op de straat (of op de boerderij) als partijprominenten als Mona Keijzer. Maar Omtzigt? De enigen die hem wantrouwen zijn de partij elites; Hugo de Jonge en de mensen rond hem. Maar gewone CDA-kiezers én CDA’ers die op een lager niveau opereren (in de gemeente bijvoorbeeld) hebben bijzonder veel waardering voor Omtzigt, ja, ook als ze bij de lijsttrekkersverkiezing toch op De Jonge gestemd hebben.

Dat gezegd hebbende is er intern, in de partijtop dus wel een strijd gaande en een grote onderlinge verdeeldheid. De top-mensen die achter Omtzigt staan hebben niks met De Jonge en andersom.

Goed om te horen, natuurlijk. Misschien dat een nieuwe nederlaag het CDA er eindelijk van overtuigd om de oude kliek, die nu vertegenwoordigd wordt door De Jonge, definitief aan de kant te schuiven.

