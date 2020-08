Ondertussen: ‘Aantal coronabesmettingen blijft stijgen’

In Den Haag staan momenteel honderden betogers op het Malieveld om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Maar de keerzijde is dat in het afgelopen etmaal 431 mensen positief zijn getest op het coronavirus.

De regio Rotterdam-Rijnmond geldt daarbij nog steeds als de meest omvangrijke besmettingshaard van Nederland. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn daar 125 mensen positief getest, tegen 78 een dag eerder, aldus de Rijksoverheid.

Dat laatste is overigens ook niet heel gek, want gisteren werden er bijvoorbeeld in Het Park (bij de Euromast) massale barbecues georganiseerd waarbij het park soms leek te vervallen in een festival met Food Trucks. Afstand houden was dan ook geen optie meer, en zelfs de gewraakte Toezicht en Handhaving liet het afweten om escalatie te voorkomen.