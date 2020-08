Pieter Omtzigt schaart zich achter Geert Wilders: Stilte over doodzwijgen bedreigingen van Marokkanen is “niet normaal”

Pieter Omtzigt (CDA) schaart zich achter een uitspraak van Geert Wilders. In een Tweet gaf Wilders aan dat hij heel goed begrijpt dat Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib aangifte heeft gedaan van het lastigvallen en bedreigen van Omtzigt.

In diezelfde Tweet geeft Wilders aan het jammer te vinden dat de Tweede Kamer vaak zwijgt wanneer “een ander Kamerlid honderden keren per jaar met de dood bedreigd wordt door Marokkanen”.

Hier heeft collega @geertwilderspvv die al jaren onder persoonsbescherming leeft, wel een duidelijk punt.

Het is niet normaal. https://t.co/igtgIyPqKG — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) August 21, 2020

Omtzigt is het eens met de constatering van Wilders en reageert alsvolgt:

“Hier heeft collega Geert Wilders, die al jaren onder persoonsbescherming leeft, wel een duidelijk punt. Het is niet normaal.”

Ondertussen lijkt Omtzigt zich steeds verder te ontvreemden van het CDA, de partij waarbij hij nipt de verkiezing van het lijsttrekkerschap verloor van zijn opponent Hugo de Jonge. Over die verkiezing gaan momenteel de wildste verhalen rond nadat de vrouw van Omtzigt aan de bel had getrokken over iets dat lijkt op mogelijke stemfraude binnen de partij.

In de Haagse wandelgangen hebben diverse partijen al aangegeven dat Omtzigt welkom is bij hun partij. Vooralsnog zwijgt Omtzigt hierover. Maar dat hij zijn rol als running mate van Hugo de Jonge nog in alle geloofwaardigheid kan uitvoeren is een uitgemaakte zaak. Misschien dat De Jonge beter Ali B maar weer kan optrommelen…