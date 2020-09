Goed nieuws! Aleksej Navalny kan weer lopen en is bezig met zijn herstel om opnieuw te kunnen domineren binnen de Russische oppositie

Via een post op Instagram heeft de vergiftigde oppositieleider Aleksej Navalny laten weten dat hij weer kan traplopen. De weg naar herstel duurt volgens Navalny nog wel een tijdje, maar een ‘comeback’ van de oppositie tegen de oppermachtige KGB’er Russische president Vladimir Poetin is gaande.

Het is zo goed als zeker dat Navalny is vergiftigt. Door wie is nog de vraag, maar waarschijnlijk zaten Mark Rutte en Angela Merkel in ieder geval niet in het complot.

Op 10 september jl. werd duidelijk dat Navalny bezig is aan zijn herstel en dat hij zelfs weer kon praten. Dat laatste zorgde er ook voor dat de beveiliging rondom Navalny meteen weer moest worden opgeschroefd, want het Kremlin zou deze man natuurlijk liever het zwijgen opleggen. Al is het alleen al in spreekwoordelijke zin.

Nu Navalny hard werkt aan zijn herstel, lijkt er toch een klein vreugdedansje gedaan te kunnen worden: Hij kan in ieder geval -hetzij met moeizame stapjes- weer lopen. Navalny verblijft nog altijd in een hospitaal in Berlijn.