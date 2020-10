Ex-hoofdredacteur Gaykrant krijgt 24 maanden gevangenisstraf: Prummel bezat grote hoeveelheden kinderporno

Voormalig hoofdredacteur Hans Prummel is vandaag veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Amsterdam achtte hem schuldig voor het bezit van grote hoeveelheden kinderporno. Het OM eiste twee weken geleden nog een straf van achttien maanden cel en zes maanden voorwaardelijk, maar de rechter heeft een hogere straf opgelegd.





Bij de voormalig hoofdredacteur van de Gaykrant – het medium heeft ferm afstand genomen van Prummel – zijn 8500 foto’s en video’s aangetroffen. Hij heeft bekend dat hij voor een lange periode kinderporno keek en heeft verspreid.

Vanwege de grote hoeveelheden kinderporno is de rechtbank in Amsterdam tot een hogere straf gekomen dan dat het OM had geëist. De rechtbank neemt het Prummel kwalijk dat hij heeft meegewerkt door deze gruwelijke kinderporno industrie in stand te houden.

De rechtbank heeft wel rekening gehouden met de persoonlijkheidsstoornis van Prummel, door deze stoornis zou Prummel sneller zijn toevlucht zoeken naar alcohol en drugs. De rechtbank wil dan ook dat Prummel zo snel mogelijk afkomt van zijn verslaving en achterliggende problemen.

Reconstructie

Even een korte reconstructie: Het is begin juli wanneer bekend wordt dat de (toen nog) hoofdredacteur van de Gaykrant, Hans Prummel is gearresteerd. Al snel is bekend dat het gaat om een ernstig zedenmisdrijf.

De Dagelijkse Standaard was het eerste medium dat wist te onthullen waarvoor Hans exact in voorarrest was genomen: Eindelijk bekend waarvoor Hans Prummel, ex-Gaykrant hoofdredacteur, vastzit: extreem gewelddadige kinderporno. Pas enkele weken later volgden andere media, omdat zij hun berichtgeving perse wilde koppelen aan de aanklacht van het Openbaar Ministerie.