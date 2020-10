Ronduit egoïstische aso-BN’er Gordon stapte bejaardentehuis binnen terwijl hij wist dat hij COVID-19 had

De voormalige volkszanger Gordon heeft geprobeerd vorige maand verzuimd om een bezoek aan een bejaardentehuis af te zeggen, ondanks dat hij heel goed wist dat hij zelf besmet was met het coronavirus.

Sinds het hele debacle met de #ikdoenietmeermee-BN’ers weten we het zeker: dit land stond helemaal achteraan in de rij toen de hogere machten de society-klasses verdeelden over de wereld.

Maar sinds vandaag ben je zo’n beetje een complotdenker als je het nog ontkent. Want welk ander excuus kan je hebben voor binnenstappen van een bejaardentehuis, terwijl je dondersgoed weet dat je besmet bent met corona? Wetende dus, dat ouderen extreem kwetsbaar zijn voor COVID-19. Dan moet je echt wel een verschrikkelijk onmens zijn.

Nou ja, of Gordon heten:

“Gordon heeft op zaterdag 26 september het bejaardentehuis Rosa Spier Huis in Laren bezocht, terwijl hij toen al wist dat hij besmet was met het coronavirus. Dat verklaren twee ooggetuigen, waaronder tv-beroemdheid Han Peekel, aan Story. Het coronavirus is een echte bejaardenkiller, dus het is levensgevaarlijk om als coronapatiënt in een bejaardentehuis rond te lopen. Als Gordon dit daadwerkelijk willens en wetens heeft gedaan, dan zou dat een enorm schandaal zijn. Story is zeker van zijn zaak en pakt er vandaag groot mee uit op zijn voorpagina. ‘OOGGETUIGEN VERBIJSTERD: GORDON bezocht bejaardenhuis… TERWIJL HIJ WIST DAT HIJ CORONA HAD!’, schreeuwt het blad vandaag tegen kioskpassanten.”

Met zulke bekende Nederlanders is het eigenlijk niet gek dat het nergens in Europa zo bar slecht gaat als bij ons. Dus ik neem me voor om vanmiddag naar de winkel te gaan: ik wil graag nieuwe zangers, presentatoren en influencers. Van het soort dat zich niet gedraagt als meedogenloze eencelligen, graag!