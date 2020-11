De Jonge bevestigt: komende dagen komt er géén regionale avondklok

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft zojuist bevestigd dat er de komende dagen geen regionale avondklok van kracht zal zijn. De optie blijft wel op tafel liggen, mocht het later alsnog nodig blijken.

Vanwege het feit dat de besmettingscijfers in bepaalde regio’s (Rotterdam, Dordrecht en Twente) nog steeds erg hoog zijn, kwam het kabinet met een mogelijke maatregel van een avondklok. Gelukkig zijn de cijfers ook daar aan het dalen en lijkt het invoeren van die draconische maatregel daarmee voorlopig afgewend.

Het vreemde aan dit hele gebeuren is dat het kabinet die maatregel überhaupt serieus overweegt. Vanaf maart, toen de coronacrisis net begon, durfde het kabinet het maar nauwelijks aan om in te grijpen. Overal moest draagvlak voor zijn en anders moest dat eerst gecreëerd worden. Dat is ook de reden dat ze tijdens de eerste golf aanstuurden op een reproductiegetal van 0,9: nét genoeg om het virus er langzaam onder te krijgen, maar het moest allemaal nog wel leuk blijven.

Dat is toch een enorm contrast met deze maatregel, die vanuit iedere hoek wordt overladen met kritiek! Premier Rutte ziet de maatregel niet zitten. Minister Grapperhaus vindt de maatregel te heftig. De PVV is kritisch. D66 twijfelt aan de effectiviteit ervan. Zelfs RIVM-baas Jaap van Dissel is niet volledig overtuigd (al zegt dat ook weer niet zó veel).

Het lijkt er dus op dat het nu wel héél erg mis moet gaan voordat Nederland alsnog over zal gaan op de regionale avondklok. Als de besmettingscijfers blijven dalen dan zitten we goed. En als ze onverhoopt toch weer stijgen, dan is die maatregel niet iets wat ze zomaar af zullen kondigen.