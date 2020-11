Ollongren bedrijft weer lekker identiteitspolitiek: ‘speech Kamala Harris heeft veel betekenis voor vrouwen en meisjes’

Nu Joe Biden door de media is uitgeroepen tot de nieuwe president van Amerika, zijn alle ogen óók gericht op zijn running mate en beoogd vice-president Kamala Harris. Wel alleen omdat ze zwart en vrouw is, maar dat is voor types als Kajsa Ollongren (D66) genoeg.

Hier de tweet:

Dit heeft zo veel betekenis voor vrouwen en meisjes in de hele wereld https://t.co/EES8VKviYD — Kajsa Ollongren (@KajsaOllongren) November 8, 2020

Een oude blanke man wordt tot winnaar uitgeroepen, puur omdat hij ‘tenminste geen Trump’ is, en een zwarte vrouw lift daar heerlijk op mee. Als Biden straks echt president is dan is het even wachten tot hij dood is en dan krijgt Amerika de eerste zwarte vrouwelijke president. Nou, poeh poeh, wat is dát een bijzonder en inspirerend verhaal zeg.

Daar zullen vrouwen en meisjes over de hele wereld echt betekenis aan ontlenen, ja… Want wat is hier nou eigenlijk de boodschap? Dat zij misschien ook wel ooit kunnen meeliften op oude blanke mannen en moeten hopen dat ze op tijd doodgaan zodat zij het stokje kunnen overnemen?

Of is het inspirerende deel hier dat ze alvast de overwinning vieren omdat de media ze tot winnaars heeft uitgeroepen, terwijl de rechtszaken nog lopen? Dat is nou echt democratische gezindheid blijkbaar, en volgens Ollongren dus ‘betekenisvol voor vrouwen en meisjes in de hele wereld’.

Ik denk niet dat vrouwen en meisjes hier echt op zitten te wachten. Die waren volgens mij maar wat blij dat Trump het Amerikaanse leger uiteindelijk terugtrok en er geen bommen meer op hun mannen en gezinnen vielen. En trouwens, waarom zou het alleen het ene geslacht inspireren en mannen en jongens niet? Of al die andere genders waar ook D66 de mond zo vol van heeft? Oh nee, dat maakt nu even niet uit. Laten we gewoon even genieten van een zwarte vrouw die mee kon liften op het anti-Trump platform van een complete zak hooi, die in 47 jaar geen hol heeft betekend voor alles waar de Democraten van nu zo druk mee zijn. Te triest voor woorden dit.