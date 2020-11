Persconferentie Rutte & De Jonge: ‘verzwaringspakket aan maatregelen bovenop lockdown van nu, mogelijk regionale avondklok’

Premier Rutte en zorgminister De Jonge kondigen in een nieuwe persconferentie een ‘verzwaringspakket‘ aan, bovenop de lockdown van nu. Deze maatregelen zijn voor twee weken van kracht, maar de gedeeltelijke lockdown zal waarschijnlijk tot halverwege december worden volgehouden.

Vanaf woensdag 22:00 uur zullen de nieuwe maatregelen ingaan. Dat betekent dat we vanaf dat moment niet meer met meer dan twee mensen over straat mogen. Bibliotheken, musea , dierentuinen, buurthuizen, theaters en publieke gebouwen gaan voor twee weken dicht. Opvallend is ook dat het kabinet heeft gewezen op de mogelijkheid voor een regionale avondklok en het dichtdoen van scholen, omdat het virus in sommige regio’s juist verder oplaait.

Het aparte aan dit hele verhaal is dat er wekenlang geen actie werd ondernomen toen de besmettingen keihard stegen. We moesten met z’n allen geduldig afwachten om te kijken of de maatregelen op tijd effect zouden hebben. Vanuit de ziekenhuizen werd toen allang duidelijk gemaakt dat er een tsunami aan covid-patiënten op ze af zou komen die ze niet of nauwelijks zouden kunnen behappen. Nu zien we inderdaad dat die ziekenhuizen vast beginnen te lopen en tegelijkertijd dat het aantal besmettingen weer terugloopt. Precies op dát moment komt dit kabinet met strengere maatregelen! Dat is wederom too little, too late.

Nu kunnen we dus weer met z’n allen twee weken wachten op een verdere afname, terwijl de ziekenhuizen al die tijd de klappen maar domweg op moeten zien te vangen. Dit is alsof je in een auto zit die op volle snelheid op een muur afrijdt, je op dertig meter afstand het gas loslaat, op tien meter afstand het rempedaal intrapt en op de laatste paar meter toch maar besluit de handrem ietsjes aan te trekken.