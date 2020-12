Vakbond FNV wil dat de supermarkten sluiten met kerst: “We moeten de supermarkt niet als een kerstuitje gaan zien!”

Als het aan vakbond FNV ligt gaan we rond de kersdagen in een nóg strengere lockdown. Om te voorkomen dat we met kerst allemaal massaal naar de supermarkt trekken, moeten de grootgrutters hun deuren gewoon maar helemaal sluiten, is het dringende advies van FNV.

Niet dat het normaal druk is in de supermarkt met kerst, maar het is altijd handig als de supermarkt nog even open is als je net dat ene knoflooksausje voor de gourmet bent vergeten of wanneer je lallende oom smeekt om een bepaalde soort wijn die je -vanwege alle kerststress- bent vergeten in te slaan.

Vakbond FNV wil daar nu een stokje voor steken en pleit voor een algehele sluiting van alle supermarkten in Nederland met kerst. De vakbond is bang dat men massaal -met familie en al- naar de supermarkt zal trekken, nu het dit jaar niet mogelijk is om de meubelboulevard te bezoeken. Ook gunnen ze het supermarktpersoneel een aantal vrij dagen waarbij ze wel doorbetaald zouden moeten worden.

Allemaal leuk en aardig, maar dit hele FNV-plan, hoe sympathiek het wellicht ook klinkt, slaat kant noch wal. Natuurlijk verdienden de medewerkers van supermarkten een extra bonus omdat ze gedurende de coronacrisis keihard hebben doorgewerkt. Dat geldt overigens ook voor andere beroepsgroepen, maar dat even terzijde.

Maar vrij met kerst? Nee. Als je in een supermarkt (evenals een restaurant , café , ziekenhuis, hulpdiensten, etc., etc.) gaat werken dan wéét je dat je mogelijk kunt worden ingepland om te werken met kerst. Dat gaat dan vaak ook maar om slechts een enkele werkdag, waarbij je in veel gevallen ook nog eens dubbel krijgt uitbetaald.

Daarnaast moet er -lockdown- of niet ook nog wel iets aan zogenaamd essentieel-koopwaar verkrijgbaar zijn, ook rondom de kerstdagen. Deze lief ogende oproep van FNV lijkt er dan ook meer op gericht om nieuwe vakbondsleden aan te trekken dan dat het echt een nuttig plan is.