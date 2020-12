Wybren van Haga: ‘We zitten niet in een crisis door Corona maar door belachelijke maatregelen van het kabinet!’

Forum voor Democratie-Kamerlid Wybren van Haga is, net als zijn fractieleider Thierry Baudet, woest dat het kabinet een volstrekt overbodige, nutteloze, en veel te ver gaande lockdown heeft afgekondigd. In gesprek met De Dagelijkse Standaard veegt Van Haga de vloer aan met alle mooie pr-talking points van Mark Rutte. “We doen dit helemaal niet samen,” aldus Van Haga. “Ambtenaren merken niets” van de maatregelen.

“We zitten in een sociale, culturele, medische en economische crisis,” zegt Van Haga terecht. “Niet door het coronavirus maar door de bizarre maatregelen van het kabinet. Mark Rutte zegt de hele tijd dat we het samen doen. Maar we doen helemaal niets samen. Ondernemers en studenten betalen een hoge prijs en ambtenaren merken niets. Forum voor Democratie gelooft niet in complottheorieën, maar wel in incompetentie en perverse belangen.”

In dit geval is het de partij duidelijk dat er inderdaad nogal wat incompetentie en perverse belangen zijn. Ik bedoel maar, het MKB en ZZP’ers hebben het vreselijk lastig, maar Big Pharma en Big Tech hebben de (financiële) tijd van hun leven. Dat is op zijn minst krom te noemen, al helemaal als je bedenkt dat juist die twee sectoren voor harde maatregelen pleiten en mensen die zich daartegen verzetten de mond proberen te snoeren (via censuur).

“Nu de lockdown nog verder wordt aangescherpt, is het tijd om een streep te trekken,” gaat Van Haga verder. “Alleen samen krijgen we onze vrijheid terug. Daarom roep ik iedereen op om onze petitie voor de vrijheid te tekenen en te delen!”

Eerder vanavond liet Baudet al weten dat FVD een petitie voor de vrijheid was gestart. Het doel ervan is om een monstercoalitie te creëren van mensen die tégen de lockdown en vóór de vrijheid zijn. We willen heel Nederland mobiliseren, van links tot rechts en alles dat er tussen in,” zei Baudet. “In het licht van deze existentiële crisis verbleken al onze oude onderlinge verschillen. We moeten nu samen opkomen voor onze vrijheid, ongeacht onze afkomst, religie, seksuele geaardheid of politieke ideologie.”

Doe je plicht als vrijheidsminnende burger: teken de petitie. En deel deze artikelen met je vrienden, kennissen en familieleden zodat zij begrijpen dat zij niet de enigen zijn die deze lockdown veel te ver vinden gaan.