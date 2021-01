13 Israelis hebben opeens gezichtsverlamming na coronavaccin

Israëlische artsen vrezen dat het totale aantal patiënten met dit probleem aanzienlijk hoger is.

Minstens 13 Israëlische burgers kregen na toediening van het coronavaccin ‘milde gezichtsverlamming’ als neveneffect, aldus het Ministerie van Zorg. Het ministerie denkt dat het totaal aantal zaken eigenlijk hoger is, maar qua hárde cijfers zitten ze nu op 13 mensen met dit probleem.

Zorgpersoneel en -autoriteiten zitten nu met de vraag of ze al dan niet de tweede dosis moeten geven aan deze patiënten, maar het ministerie adviseert doktors dat inderdaad wél te doen.

“Ik liep minimaal 28 uur rond met gezichtsverlamming,” zegt één persoon die last had van dit neveneffect tegen Israëlische kranten. “Ik kan niet zeggen dat het daarna helemaal weg was, maar behalve dat had ik geen pijn, behalve dan een lichte pijn waar de injectie toegediend was, maar verder was er niks aan de hand.”

Wat betreft de tweede dosis weet hij nog niet wat hij doet. Maar, zegt hij, “het is belangrijk om duidelijk te maken dat dit zelden voorkomt, en ik wil niet dat mensen het vaccin niet nemen — het is belangrijk.”

Prof. Galia Rahav, directeur van de Besmettelijke Ziektes Eenheid van Sheba Medical Center, zegt: “Ik kwam onlangs iemand tegen die na vaccinatie te maken had met verlamming, en ik besloot haar géén tweede dosis te even. Het is waar dat je die tweede dosis wél kan geven volgens het ministerie maar ik voelde me er niet lekker bij.”

Ze voegde toe dat, “niemand weet of het gelinkt is aan het vaccin. Dat is waarom ik iemand geen tweede dosis geef als die persoon verlammingsverschijnelen had na de eerste dosis.”

Het Israëlische ministerie zegt ondertussen dat de tweede dosis “natuurlijk” alleen toegediend moet worden als de verlamming verdwijnt, aldus de Jerusalem Post (zie link hierboven).