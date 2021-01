BuildBackBetterDebat gaat viraal: ‘Lees je in en praat mee, want alleen samen krijgen we Rutte en Kaag onder controle’

Als je naar dit jaar naar de online top van het World Economic Forum hebt gekeken weet je dat bijna álle regeringsleiders en andersoortige invloedrijke figuren meegaan in het narratief dat de coronacrisis een “unieke mogelijkheid” (aldus Mark Rutte) is om “een Grote Reset” uit te voeren. De wereld moet daarna vervolgens Beter Opnieuw Opgebouwd Worden. Met andere woorden: een Great Reset moet leiden naar “Build Back Better.” Duizenden twitteraars én opiniemaakster Marianne Zwagerman vinden daar wat van.

De afgelopen dagen hield het WEF een online top. Alle grote namen kwamen langs. Europese Commissie topvrouw Ursula von der Leyen. Angela Merkel. Onze eigen Mark Rutte. De secretaris-generaal van de VN. De premier van Spanje. Dr. Anthony Fauci, het hoofd van de Amerikaanse CDC (hun versie van ons RIVM). En natuurlijk de Belgische Eerste Minister Alexander De Croo. Marianne Zwagerman vindt dat bijzonder zorgwekkend.

“Als Rutte Nederland echt wil resetten, zou dat geweldig nieuws zijn. Wie wil er nou geen land zonder avondklok en verplichte mondkapjes?” schrijft ze. Maar helaas, “dat bedoelt Rutte allemaal niet. Zijn betere wereld staat vol mindmolens. Weilanden zijn volgeplempt met zonnepanelen, bossen gekapt en opgestookt, want biomassa is een goed idee. Wij mogen niet meedenken over de reset waar de wereldleiders de mond vol van hebben.”

Hoewel de meeste Nederlanders zich hier nóg niet mee bezighouden is er iets interessants gaande, aldus Zwagerman. “Op Twitter zag ik #BuildBackBetterDebat voorbijkomen,” legt ze uit. Dat is een hashtag die gebruikt wordt door mensen die de hele reset van de boven-ons-gestelden niet zien zitten, en die terug willen naar het oude normaal. Het is een initiatief van bekende twitteraar Jan Bennink, die online bekendstaat als Superjan. “Laat de tv vanavond eens uit, lees je in en praat mee,” roept Zwagerman lezers vervolgens op. “Want alleen samen krijgen we Mark Rutte en Sigrid Kaag onder controle.”

Die oproep werkt, samen met het onvermoeibare online werk van Bennink, zijn vruchten af. De hashtag #BuildBackBetterDebat is namelijk viraal gegaan. De hashtag is nu één van de vijf meest populaire onderwerpen onder Nederlandse twitteraars. Geen geringe prestatie als je bedenkt dat de mainstream media dit onderwerp zoveel mogelijk onder het tapijt proberen te vegen, hoewel er een paar zijn die er wél openlijk over praten.

Zoals Thierry Baudet onlangs zei tegen De Dagelijkse Standaard is “Build Back Better” niets meer of minder dan “een buzzwoord voor progressief globalisme.” Het houdt in dat al die dure klimaatplannen ons door de strot geduwd worden; dat miljoenen normale banen verdwijnen; dat we “solidair” moeten zijn met mensen in heel andere landen, dus dat er een herverdeling van de welvaart plaatsvindt van het rijke Europa en Amerika naar andere werelddelen… Oh ja, en het houdt ook nog eens in dat we nooit meer terug gaan naar het oude normaal, met regulier lichamelijk contact met elkaar. Zoveel mogelijk moet “op afstand” gebeuren. De menselijke warmte verdwijnt.

Het is een grove schande dat het World Economic Forum en al die regeringsleiders, CEO’s (bazen van grote bedrijven) en Big Tech deze zogenaamd “betere” manier van leven aan ons proberen op te dringen. We moeten er op zijn minst over debatteren, met voor- en tegenstanders die uitleggen aan kiezers wat er aan de hand is, en wat de gevolgen van de Grote Reset en het Build Back Better-plan zijn.

Wij gewone mensen moeten deze beslissing maken voor onszelf, onze kinderen, en onze kleinkinderen. Het is niet aan Rutte en zijn vrienden om die beslissing maar even vóór ons te maken.

Dus ja, er is inderdaad een #BuildBackBetterDebat nodig. En snel een beetje!

