Daniël Osseweijer (FVD) over #BuildBackBetterDebat: ‘Waar en wanneer, premier Rutte?’

Er moet een debat komen over het Build Back Better idee van het World Economic Forum en veel wereldleiders én zakenmensen, aldus Daniël Osseweijer. Het Statenlid in de provincie Groningen én de nummer 18 op de kieslijst van FVD voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen zegt dat op Twitter.

Het heeft even geduurd, maar het gaat dan eindelijk los. Steeds meer mensen spreken zich uit tegen de Great Reset en het Build Back Better van het World Economic Forum en politieke én zakelijke leiders. Zoals bekend gebruikte zelfs onze eigen premier Mark Rutte die laatste term onlangs. Een term waarmee, aldus Marianne Zwagerman, bedoeld wordt dat de coronacrisis wordt aangegrepen om allerlei extreemlinkse klimaatplannen door de strot van burgers te duwen. Plannen waar zij het in normale tijden nooit mee eens zouden zijn omdat ze de economie en zelfs onze manier van leven radicaal transformeren.

Hoewel de meeste mensen lange tijd op de hoogte waren van dit project óf er voor het gemak maar vanuit gingen dat het een vreemde samenzweringstheorie van een paar wappies was is het tij gekeerd. Op sociale media eisen Nederlanders dat er een debat gevoerd wordt over deze gekkigheid. De hashtag #BuildBackBetter is zelfs absoluut viraal gegaan op Twitter.

Daniel Osseweijer is Statenlid voor Forum voor Democratie in de provincie Groningen. Ook hij heeft de moed om publiekelijk iets te zeggen van deze Build Back Better-waanzin. “Er gaan geluiden op voor een #BuildBackBetterDebat door oa @superjan en @annstrikje,” schrijft hij. “Lijkt me meer dan een valide verzoek. Dit gaat om zulke existentiële zaken, daar moet het grote publiek kennis van nemen en politici van gedachten over wisselen.

Vervolgens sluit Ossewijer af met een uitdaging aan het adres van premier Rutte: “Waar & waneer @MinPres?”

De kans dat Rutte hierop ingaat schat ik ergens tussen de nul en nihil. Want stel je voor dat je burgers hierover laat meepraten en er een eerlijk debat over hebt. Dát moeten we niet willen met z’n allen!

