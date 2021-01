Thierry Baudet gruwelt van macht Big Tech: ‘Diversiteit van meningen is de zuurstof van de democratie!’

Forum-voorman Thierry Baudet vindt het onbegrijpelijk dat het Nederlands parlement geen standpunt inneemt over groteske censuur-coup van Big Tech. Een breed scala aan meningen is vitaal voor een goed functionerende democratie. Echter ondermijnen sociale media nu de democratie door massaal mensen te censureren.





Nederland heeft een rijke historie wat betreft het bevorderen van de vrije mening. We waren er al vroeg bij om de diversiteit van meningen te bevorderen. Maar nu durft men zich niet uit te spreken vóór het behoud van de vrije mening.

Volgens Baudet moeten we niet onderschatten waar Big Tech mee bezig is. Het gaat niet meer om het censureren van enkele berichten, maar de Amerikaanse president is verbannen van sociale media en een geheel platform is gecensureerd!

Baudet kaart terecht aan dat het niet alleen om de verbanning van Donald Trump. In Nederland is Zwarte Piet in de ban gedaan door Facebook. Wie een foto van Zwarte Piet plaatst kan in het ergste geval zelfs geblokkeerd worden door Facebook. Vandaar dat DDS ook besloot om van Facebook af te gaan. We waren helemaal klaar met de censuurterreur van Facebook die compleet ongegrond is.

De FVD-leider wil duidelijkheid van het parlement omdat de campagnetijd aanbreekt. Het zou maar gebeuren dat ook Nederlandse partijen slachtoffer worden van de censuurterreur van de Big Tech-bedrijven. De Tweede Kamer moet zich uitspreken tegen de censuur. Dat is de enige manier om een signaal af te geven richting de grote bedrijven dat zij niet bepalen welke meningen wel of niet ‘oké’ zijn.