FVD-Kandidaat Kamerlid Samuel Jong veegt de vloer aan met autoritaire lockdown-VVD: ‘Vergeef het ze NOOIT!’

FVD-Kandidaat Kamerlid Samuel Jong (nummer 15) is helemaal klaar met de wanstaltige avondklok van het rampenkabinet-Rutte III. Op Twitter laat hij weten dat we nooit moeten vergeten wat deze draconische maatregelen ons aandoen. “Dit mogen we de VVD nooit vergeven,” aldus Jong.

De avondklok gaat gewoon verlengd worden. Datzelfde geldt voor het overgrote deel van de lockdown. Ja, de kappers mogen weer aan het werk en op sommige scholen mag er binnenkort één à anderhalve dag per week lesgegeven worden, maar dat is het dan wel. Voor de rest gaat die totaal geschifte lockdown van het kabinet door. De systematische vernietiging van het mkb gaat door. Schoonheidsspecialisten moeten gedwongen de deuren gesloten houden. Winkels mogen misschien ‘shoppen op afspraak’ doen, maar ook dat is natuurlijk niet eens bijna afdoende om geld te verdienen. En de horeca wordt zover het rood ingewerkt dat ze er nooit meer uit kunnen komen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de toenemende depressiviteit onder met name jongeren omdat ze niet meer kunnen socialiseren, niet eens in de avond.

Gelukkig is er toch nog iets van goed nieuws. Steeds meer mensen beginnen zich namelijk publiekelijk uit te spreken tegen dit misdadige wanbeleid van Rutte en De Jonge. Eén van die mensen is Samuel Jong, kandidaat-Kamerlid voor Forum voor Democratie (nummer 15). Ook gisteravond ging hij weer helemaal terecht los op de wanstaltige maatregelen die álle Nederlanders hun vrijheid ontnemen.

Zelfs ’s avonds de tweewieler pakken geldt tegenwoordig als misdaad door het beleid van Rutte en zijn partij:

Het idee dat de staat me de vrijheid heeft ontnomen om nu gewoon op de fiets te stappen en een fijne fietstocht te maken, blijft woestmakend. Ik heb meerdere autoritaire landen bezocht in mijn leven – maar geen daarvan ging zó ver. Dit mogen we de VVD nooit vergeven. — Samuel Jong 🌞 (@samuelstwiets) February 21, 2021

“Het idee dat de staat me de vrijheid heeft ontnomen om nu gewoon op de fiets te stappen en een fijne fietstocht te maken, blijft woestmakend,” aldus Jong op Twitter. “Ik heb meerdere autoritaire landen bezocht in mijn leven – maar geen daarvan ging zó ver. Dit mogen we de VVD nooit vergeven.”

In een vervolgtweet voegt hij daar aan toe dat hij hoopt dat ook niet-FVD-kiezers “zich realiseren hoe ongekend totalitair de avondklok en lockdown zijn. Dit mag echt nooit meer gebeuren.”

Preach it, brother! En nu maar hopen dat die spectaculaire daling van de VVD in de peilingen stug doorzet de komende vier weken.