Israël kondigt doorbraak corona-medicijn aan: ’96 procent effectief bij ernstige gevallen’

Een ziekenhuis in Israël heeft mogelijk een zéér effectief middel ontdekt om het coronavirus mee te bestrijden, een echte game changer! Het Tel Aviv Sourasky Medical Center beweert dat het middel zelfs een effectiviteit heeft van maar liefst 96 procent. Dat is revolutionair!

Het is natuurlijk altijd uitkijken geblazen met dit soort boude beweringen, vooral nu iedereen dat coronavirus echt spuugzat is, maar het klinkt allemaal echt veelbelovend. Professor Nadir Arber is het brein achter het medicijn en werkt op de kankerpreventie afdeling van het ziekenhuis. Hij noemt het medicijn, dat EXO-CD24 wordt genoemd, “effectief goedkoop”.

Het middel is op 30 corona-patiënten met heftige tot zeer heftige klachten getest en 29 van hen maakten een razendsnelle verbetering door in twee dagen tijd. Drie tot vijf dagen later werden ze ontslagen uit het ziekenhuis. De resterende patiënt had wat langer de tijd nodig om te herstellen, zo zegt het ziekenhuis.

Het medicijn wordt gepresenteerd als hét middel tegen Covid-19 maar, zoals we bij de coronavaccins al hebben gezien, is het nog niet zeker of dit middel voor iedereen even effectief zal zijn. Hopelijk wordt dat snel uitgezocht en gaat men dit middel uitvoerig testen. Als het dan echt zo effectief blijkt als nu wordt beweerd, dan hebben de Israëli’s goud in handen!

Dat zou namelijk betekenen dat er een goedkoop middel is waarmee de druk op de zorg in een mum van tijd kan worden verlicht en er dus ook veel minder mensen zullen komen te overlijden. Testen die hap! En liever vandaag dan morgen!