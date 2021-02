Naïeve D66’ers blijven hopen op Kaag-effect en veel zetels: ‘Ze is authentiek en overtuigend!’

Terwijl heel Nederland in haar vuistje lacht om het uitblijven van het Kaag-effect blijven D66’ers er juist hoop op houden. Zij menen dat het Kaag-effect vroeg of laat nog opgang komt. Want Kaag is namelijk zo “authentiek” dat dat wel een garantie moet zijn voor stemmen.

Afgelopen zomer meende D66 de eerste vrouwelijke én nieuwe premier van Nederland in huis te hebben. Heel Nederland mocht het horen: D66 zal de nieuwe premier leveren. Vooralsnog moet D66 het doen met ongeveer 12 à 13 zetels in de peilingen.

Toch blijven D66-politici en aanhangers juist hoopvol. Zij vinden juist dat Kaag enorm charismatisch is en dat zij het wel in zich heeft. RTL Nieuws deed een rondgang bij deze naïeve mensen:

“Ze doet het knap en overtuigend. Ze is authentiek en echt. Er gaat veel positiviteit van haar uit”

Tot nu toe weet Kaag juist niet overtuigend te zijn. Men kon veel zeggen van Pechtold, maar een sterk debater was hij zeker. Kaag daarentegen weet maar niet de boodschap sterk over te brengen, vooralsnog blijft het een onopvallende grijze muis tussen al die lijsttrekkers.

“Ik zag iets opvallends gebeuren. Na de documentaire over Kaag zeiden opeens allerlei mensen in mijn omgeving die normaal geen D66 stemmen: ik ga op Kaag stemmen.”

Laten we eerlijk zijn: de documentaire was alles behalve positieve reclame te noemen. Het was duidelijk zichtbaar dat er een pijnlijk grote afstand zit tussen haar en gemiddelde Nederlander. Het enige wat mensen bij blijft is de legendarische zin: “wie zijn toch die mensen?”

Veel D66’ers zijn er dus oprecht van overtuigd dat 17 maart een mooie dag gaat worden voor de partij. Ik vrees eerder dat het een grote ontgoocheling gaat worden. Kaag zal niet kunnen voldoen aan de grote verwachtingen van de partij. Ze hadden net zo goed Rob(ot) Jetten als partijleider kunnen houden.