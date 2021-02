Peilingen! Na Illegale avondklok nóg een pets voor de VVD, terwijl de PVV profiteert: +2 zetels

In de nieuwe zetelpeiling van EenVandaag, in samenwerking met Ipsos, komt de VVD lager uit ten opzichte van de vorige peilingen, van 40 naar 38 (-2). De PVV lijkt echter te profiteren en stijgt juist, met 2 zetels naar 22.

De peilingen laten bij de overige partijen nauwelijks een verschuiving zien: GroenLinks daalt licht met 1 zetel; de SP krijgt er, net als de PvdD, eentje bij. En; JA21 van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga staat nog maar nauwelijks in de grafiek met slechts 1 zetel.

Nieuwe zetelpeiling @EenVandaag / @IpsosNL: VVD daalt licht naar 38 zetels, blijft met afstand de grootste. Alle data op https://t.co/Zz4sn9nGGI VVD 38(-2)

PVV 22(+2)

CDA 20

D66 15

GroenLinks 11(-1)

SP 10(+1)

PvdA12

CU 6

PvdD 7 (+1)

50P 1

SGP 2

DENK 2

FVD 3

JA21 1(-1) pic.twitter.com/AEFaJQmho9 — Gijs Rademaker (@gijsrademaker) February 16, 2021

De grootste klap, en dat is al niet zo’n grote, is voor de VVD en ten gunste van de PVV. Die electorale nederlaag volgt op de rechterlijke uitspraak over de avondklokmaatregel. Twee genante klappen voor de partij van Mark Rutte op één dag, dus. Geert Wilders, aan de andere kant, heeft een topdag en stijgt naar 22. De PVV is weer alleen de twee partij van het land, en hoeft het CDA niet meer naast zich te dulden.

Op het eerste gezicht lijkt dat allemaal niet zo spannend, maar schijn bedriegt. De Nederlandse Staat is namelijk in hoger beroep gegaan om ervoor te zorgen dat de maatregel alsnog van kracht kan blijven. De kans zit er dik in dat kiezers de avondklokmaatregel nu niet alleen als illegaal, maar ook als disproportioneel zijn gaan beschouwen.

En dan zijn die twee verloren zeteltjes voor Mark Rutte en zijn VVD echt nog maar het begin: het demissionaire kabinet dat nu pleit voor de herinvoering ervan zou best eens een reden kunnen zijn voor veel kiezers om de VVD hier nog veel harder op af te rekenen. Als het hoger beroep van de Staat niets uithaalt is de maatregel dus inderdaad onomstreden illegaal, wat negatief afstraalt op de VVD.

Maar als de maatregel wél van kracht blijft, kan dit óók negatief afstralen op de VVD. Deze eerste daling van zetels in de peilingen zou dus het officiële begin kunnen betekenen van een neerwaartse trend voor Rutte zijn partij. Zijn club kan zich dus nog schrap zetten voor vier angstvallige weken, met de verkiezingen inmiddels in zicht!