Verkiezingen, dus schaamteloze cadeautjestijd is begonnen! Collegegeld van studenten gehalveerd

Zo vlak voor de verkiezingen komt het demissionair kabinet nog met een halfslachtige handreiking richting het onderwijs in Nederland. Afgelopen jaar was natuurlijk een dieptepunt voor het onderwijs door de coronacrisis. Maar zo vlak voor de verkiezingen besluit het kabinet om eindelijk eens de helpende hand aan te bieden: ze hoeven maar de helft van het collegeld te betalen.



Het kabinet, samen met de opportunisten van GroenLinks, besluiten om het onderwijs toch nog een helpende hand te bieden. Er gaat zo’n €8,5 miljard extra naar het onderwijs. Leuk, met de stembus in zicht, maar één vraag werpt zich onmiddellijk op: had dit niet veel eerder gekund? De meeste schade is al geleden. Leerachterstanden, uitloop van studie, extreme toename in het aantal zittenblijvers, en wat nog meer.

Toch ziet men dit rijkelijk laat gevormde steunpakket als een ware heldendaad. GroenLinks-voorman Jesse Klaver is extatisch:

Eindelijk erkenning voor de moeilijke positie van jongeren. We hebben hier lang voor geknokt en keer op keer aandacht voor gevraagd.https://t.co/he9cnimW7A — Jesse Klaver (@jesseklaver) February 17, 2021

Voor veel studenten komt dit besluit toch rijkelijk laat, zo niet gewoon veel te laat. Omdat het hele land door de lockdown op z’n gat lag is de schade al geleden. Uitloop is voor studenten, door het niet doorgaan van stages, onvermijdelijk geworden. Ook is de schade op lange termijn ook niet even te herstellen met een smak geld.

Regeringspartij D66 zal dit wel weer aangrijpen om zich te profileren als dé onderwijspartij van Nederland. Maar waar veel (toekomstige) studenten eerder behoefte aan hebben is de terugkeer van de basisbeurs en bovenal: fysiek onderwijs. En daar kunnen die zogenaamde sociaal-liberale pro-leerlingenpolitici van Sigrids Kaag splinterbeweginkje niet in voorzien.

Veel schade had kunnen worden voorkomen als het kabinet meer tijd had genomen voor maatwerk. Voor met name jongere kinderen is het natuurlijk niet goed dat gedurende lange delen van 2020 en 2021 het onderwijs digitaal heeft plaatsgevonden. Het is ook nog maar de vraag of de achterstand bij sommige groepen leerlingen wel zo snel kunnen worden ingehaald. Een geldinjectie zet op korte termijn bepaald geen zoden aan de dijk.

Iedereen had veel meer gehad aan fysiek onderwijs, wat goed mogelijk was geweest als het kabinet beter maatwerk had geleverd voor het onderwijs. Maar ja, dan had je capabele bestuurders en een functionerende oppositie nodig gehad ‒ en dát is precies waar het in dit land aan ontbreekt.