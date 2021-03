Johan Derksen prijst debattalenten Wilders en haalt uit naar CDA: ‘Wopke begrijpt het allemaal niet zo’

De heren van Veronica Inside ergeren zich aan het beroerde niveau van de politieke debatten. De meeste politici komen met slappe ingestudeerde verhaaltjes. Vooral CDA-leider Wopke Hoekstra doet het dramatisch, Johan Derksen en René van der Gijp vinden met name Geert Wilders en Mark Rutte het sterkst uit de debatten komen. “Wopke begrijpt het allemaal niet zo” volgens Derksen.

De nummer twee van het CDA, Pieter Omtzigt, had natuurlijk veel beter lijsttrekker kunnen zijn. In zijn media-optredens in aanloop naar de verkiezingen komt hij vele malen sterker over dan Hoekstra. Het zou niemand verbazen als Omtzigt meer stemmen weet binnen te halen dan de nummer een van zijn partij.



Zowel Derksen als Van der Gijp vonden Wilders “ijzersterk” in het debat met Rutte. Ook Rutte kan wat lof ontvangen van de heren van VI, het is duidelijk waarom hij al zo lang premier is; Rutte weet zich keer op keer staande te houden in pittige debatten. Zelfs tegenover Wilders, die de beste oneliners heeft aldus Derksen, weet Rutte zich behoorlijk te handhaven.

Derksen zegt het volgende over Rutte en Wilders:

“Hij blijft altijd wel op de been, want je moet wel moed hebben om tegenover Wilders te gaan staan. Wilders is gewoon het beste in het debat en die heeft geweldige oneliners. Hij heeft weer fantastisch gescoord voor zijn achterban. Ik denk alleen dat hij geen nieuwe zieltjes meer wint. Mensen die Wilders willen zitten, zitten er wel.”

Het is interessant wat Derksen stelt, dat de PVV een bepaalde ‘max.’ zou hebben qua zetels. In 2010 behaalde de partij haar grootste Tweede Kameroverwinning met 24 zetels, op dit moment staat de PVV rond datzelfde getal in sommige peilingen. Het zou goed kunnen dat de electorale max van de PVV rond de mid-20 zetels ligt.

Toch blijft Wilders in al die jaren een beducht tegenstander in debatten. Veel lijsttrekkers zijn figuurlijk opgevreten door de PVV-leider in zowel Kamerdebatten of verkiezingsdebatten. Ook dit verkiezingsjaar is Wilders weer opvallend sterk. En aankomende dinsdag mag hij voor de laatste keer een aanvalspoging doen op zowel Rutte als Kaag.