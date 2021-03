Peiling Maurice de Hond: Forum voor Democratie blijft oprukken! Maar let op: D66 óók!

Ondanks alle verzonnen verhalen over de ‘implosie’ van Forum voor Democratie moeten de peilers toegeven: de partij gaat een fantastisch resultaat neerzetten woensdag. Geweldig nieuws natuurlijk voor iedereen vrijheidsliefhebbende Nederlander. Het enige slechte nieuws? D66 is óók aan het opstomen.

Uit de nieuwste peiling van Maurice de Hond blijkt dat Forum voor Democratie virtuele zetels, en dus echte steun, blijft winnen. Waar de partij volgens De Hond vorige week nog op vijf zetels staat geeft hij ze nu 20% meer. FVD staat daags voor de verkiezingen dus al op 6 zetels bij hem. Dat zou een verdriedubbeling zijn van het huidige zeteltal in de Tweede Kamer. Een geweldige prestatie als het lukt. Een verdriedubbeling is voor elke partij een enorme prestatie.

Maar het nieuws wordt nog beter. Want De Hond heeft er een handje van andere partijen te overschatten en FVD juist te onderschatten. Zo geeft hij de PVV bijvoorbeeld steevast wat meer dan het uiteindelijke resultaat. De kans is daarom groot dat FVD momenteel eerder op 8-10 zetels staan dan op 6!

Over de PVV gesproken, die staat bij de Hond op 24 zetels. Daarmee is de PVV virtueel de op één na grootste partij van het land volgens De Hond. Want de grootste partij is nog altijd de nepliberale autoritaire middenpartij van Mark Rutte. Het goede nieuws? De VVD is nu al een tijdje zetels bij hem aan het verliezen. Ook deze week. Waar de partij vorige week virtueel op 32 zetels stond zijn dat er nu nog 31. Met een beetje mazzel gaat de VVD dus gewoon onder de 30 uitkomen. Dat zou heel prima zijn, omdat het een duidelijk signaal zou afgeven.

Helaas is er ook heel slecht nieuws – nieuws waar we extreem waakzaam door moeten worden. D66 is volgens De Hond namelijk aan het oprukken. De partij van Sigrid Kaag zou in een weekje tijd opeens drie virtuele zetels erbij hebben gewonnen.

Laat het niet gebeuren Nederland. Hoe minder zetels voor D66, hoe beter!

GroenLinks verliest ondertussen een zetel en staat daardoor op 8 zetels. Voor Klaver is dat natuurlijk enorm tegenvallend. Die man deed een jaar of wat geleden nog een gooi naar de tweede plek in de peilingen. Nu holt hij ergens ver achteraan en moet hij erom denken dat hij niet ingehaald wordt door de ChristenUnie.

DENK staat op twee virtuele zetels bij De Hond. BIJ1 op één. Houdt uw hart vast Nederland, Sylvana Simons ligt op koers om in de Tweede Kamer te komen. Brr, de rillingen lopen over je lijf. De eurofiele pubers van Volt staan zelfs op drie virtuele zetels. Of dat klopt? Geen idee. Maar ik hoor wel uit bepaalde kringen dat die Soros-club het heel goed lijkt te doen onder jongeren. Dus wie weet.

Tenslotte staat 50Plus nog maar op één schamel zeteltje. En Code Oranje van Richard de Mos? Nul zetels volgens De Hond.