Laatste peiling Maurice de Hond: opkomst FVD bevestigd, Groenlinks weggevaagd, Code Oranje roemloos ten onder

Maurice de Hond presenteert ook zijn slotpeiling voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Opvallend is dat GroenLinks en 50Plus compleet onderuit gaan, terwijl FvD en PVV juist flink zijn gestegen.

Volgens De Hond komt de VVD uit op 32 zetels (-1), flink lager dan de peilingen van Kantar en Ipsos/EenVandaag. Ook scoren de PVV (+2) en Forum voor Democratie (+4) hier beduidend hoger dan in de andere peilingen.

Waar de peiling van De Hond wel redelijk overeenkomt is bij de scores van het CDA, D66, GroenLinks, Volt en 50Plus. Het CDA komt hier namelijk uit op 17 zetels (-2), D66 blijft staan op 19 en GroenLinks keldert naar 8 (-6). Volt komt hier binnen op 3 zetels en 50Plus is, net zoals bij andere peilingen, van het podium verdwenen.

Ook nieuwkomer BBB zou volgens De Hond op een zetel uitkomen. Partijen als Code Oranje en Splinter hebben, ook hier, helaas het nakijken en redden het net niet.

Het beeld lijkt ook hier te worden bevestigd dat linkse partijen flink inleveren. Rechtse partijen blijven stevig overeind staan of groeien behoorlijk, terwijl er toch zelfs ook een paar rechtse partijen bijkomen. De vreemde eend in de bijt wat deze analyse betreft is en blijft Volt, die uit het niets lijkt te zijn gekomen.