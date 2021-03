Nieuwe exit poll (op basis van getelde stemmen): FVD stabiel op 8, VVD 35, D66 26, PVV 18

Er is een nieuwe exit poll, en dan (mede) op basis van daadwerkelijk getelde stemmen. Deze poll lijkt veel op de poll hiervoor, met enkele kleine wijzigingen. Forum voor Democratie blijft op 8 zetels staan en de PVV heeft er eentje meer, maar de VVD en D66 hebben één virtuele zetel minder dan eerder op de avond.

Volgens de nieuwe exit poll van Ipsos gaat de einduitslag er hoogstwaarschijnlijk zo uitzien:

VVD: 35

D66: 26

PVV: 18

CDA: 14

PvdA: 9

FVD: 8

GroenLinks: 8

SP: 8

PvdD: 5

ChristenUnie: 4

JA21: 4

SGP: 3

Volt: 3

Denk: 2

50Plus: 1

BBB: 1

BIJ1: 1

Als deze uitslag werkelijkheid wordt hebben VVD, D66 en CDA samen dus 75 zetels. Dat is er eentje te weinig voor een meerderheid. Dan zullen ze er een vierde partij bij moeten nemen. Dat kan de ChristenUnie worden, maar Den Haag kennende gaan ze nu even een andere kartelpartij erbij halen. Want die moeten beloond worden. GroenLinks? PvdA? Het kan allemaal. Volt is zelfs een mogelijkheid.

Want de kartelpartijen zullen met elkaar om tafel willen gaan – ook al is dat voltrekt belachelijk. Want ook Forum voor Democratie is immers een grote winnaar. Van twee naar acht zetels. Dat is een verviervoudiging! Dat is… ongelooflijk. Als dat bij een andere partij gebeurt wordt zo’n club er meteen bij betrokken, en roepen de media onmiddellijk dat ermee gesproken moet worden want democratie enzo.

Dat moet nu ook gelden. FVD heeft een flinke verkiezingsoverwinning geboekt. Thierry Baudet vervolgens niet uitnodiging voor verkenningsgesprekken is ondemocratisch tot en met!