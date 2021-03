VIDEO! Thierry Baudet vermaalt Alexander Pechtold (D66) tot pulp: ‘Een enorme klojo!’

Vanmorgen mocht Thierry Baudet even presentatortje spelen bij Goedemorgen van WNL. Tijdens de show werd hem gevraagd naar zijn mening over Alexander Pechtold, de voormalige D66’er die nu een baantje als topman van het CBR heeft. Zijn antwoord overviel presentatrice Maaike Timmerman: “Een enorme klojo!”

Alexander Pechtold ‒ aan wie je als normaal mens wel een hekel móét hebben ‒ heeft al enige tijd een nieuw baantje. Jawel, hij is topman bij het CBR, het rijksinstituut dat over rijbewijzen gaat. Want ja, het kartel zorgt heus voor elkaar. Zelfs een incompetente egotripper als Pechtold krijgt uiteindelijk een functie waar hij mooi betaald wordt.

Bij Goedemorgen Nederland van WNL werd FVD-leider Thierry Baudet vervolgens gevraagd wat hij eigenlijk vindt van Pechtold, iemand met wie hij in het verleden flink clashte. Want in de politiek hebben mensen soms woorden met elkaar, maar buiten de politiek om kunnen ze dan vaak best met elkaar door één deur. In Den Haag wordt er immers nogal wat toneel gespeeld.

Nou, dat bleek in dit geval niet zo te zijn. “Toch goed dat hij een baantje heeft gekregen,” aldus Baudet. “Oh ja, mist u Pechtold een beetje?” vroeg het WNL-kippetje Maaike hem vervolgens.

Baudet keek haar verbaasd en zelfs een beetje geschrokken aan dat ze dit eruit kreeg. “Nee, natuurlijk niet! Nee, nee, dat is een enorme klojo. Maar zo’n man moet ook… hij heeft nu dan iets gevonden, en dan mag hij ook weer op tv, dus ik denk dat hij blij is vandaag.”

Maar “waarom vond je hem dan een klojo?” vroeg de presentatrice.

Reden te over natuurlijk, maar Baudet somde er voor het gemak toch maar een paar op. “Nou, voor Europese eenmaking [zijn], terwijl we elke dag zien dat dat niet werkt. Hij heeft de Klimaatwet mede opgesteld, terwijl we zien dat dat onbetaalbaar is. En hij was de man van de persoonlijke aanvallen onder de gordel, die bepaald niet kies waren. Dus hij was geen vriend van mij.”

Nou Thierry, maak je geen zorgen. Voor zover mij bekend heet de enige vriend die Pechtold heeft… Alexander Pechtold. De rest van de mensheid wil niets met hem te maken hebben. Alleen z’n Scheveningse penthouseje houdt nog een klein beetje van hem.