Doodenge Marion Koopmans linkt “infectieziekten en klimaat” aan elkaar: ‘Investeer in een verdedigingslinie!’

Het is ongelooflijk om te zien hoe ál deze mensen die twee zaken – pandemieën en het klimaat – naadloos aan elkaar verbinden, terwijl ze echt helemaal niets met elkaar te maken hebben. De reden laat zich natuurlijk raden: ze willen de maatschappij helemaal hervormen. Beide “problemen” zijn daarvoor een prima aanleiding wat hen betreft. En dus moeten ze aan elkaar gelinkt worden.

Zondag kwam de doodenge virologe Marion Koopmans – die er echt van lijkt te genieten dat ze a) zoveel op tv is, b) dat het hele land in lockdown zit, en c) dat hele horden massaal depressief worden – weer eens langs bij Buitenhof om daar te vertellen dat er heel veel moet gebeuren. We moeten onze manier van leven helemaal op de schop zetten, aldus Koopmans. Want “infectieziekten en klimaat.”

'Er is al jaren voor dit soort problemen gewaarschuwd en we zien nu wat er gebeurt als je daar à l'improviste op moet reageren’, aldus Marion Koopmans in #buitenhof ‘ We moeten investeren in een verdedigingslinie en plan van aanpak voor de dreiging van infectieziekten en klimaat' pic.twitter.com/7OffvzpCma — Buitenhof (@Buitenhoftv) April 11, 2021

Luister eens, die “infectieziekten” waren tot corona helemaal geen probleem. En we kunnen het nu wel met elkaar eens zijn dat de reactie van de overheid op zijn best enorm overdreven is. Het idee dat we nu opeens, vanaf 2020, massaal gepakt gaan worden door pandemieën, maar daarvoor niet, is volstrekt onzinnig.

En dan die opzichtige poging om “klimaatverandering” en “pandemieën” aan elkaar te linken. Houd alsjeblieft op, zeg. Het waren toch die vleermuizen uit China?

Waarom ze deze twee zaken zo fris en fruitig in één en dezelfde zin noemt? Omdat zowel de pandemie-angst als het klimaatverhaal hetzelfde doel dienen: implementatie van de marxistische Great Reset. Oftewel, het radicaal-linkse en globalistische Build Back Better-plan dat oorspronkelijk van het lockdown-aanbiddende World Economic Forum kwam, maar dat tegenwoordig omarmd is door vrijwel alle westerse regeringsleiders.

Blijkbaar vindt Koopmans dat ook allemaal geweldig en ziet ze het helemaal zitten dat we onze manier van leven zo grondig op de schop nemen dat de samenleving die we straks krijgen onherkenbaar is. Is dat nu echt wat we willen?