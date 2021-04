Eurocommissaris Timmermans vindt dat Nederland schepje bovenop klimaatbeleid moet doen: ‘We moeten ons aanpassen’

Het prominente PvdA-lid én eurocommissaris Frans Timmermans vindt het Nederlandse klimaatbeleid nog te magertjes. Het nieuwe kabinet zal er een schepje bovenop moeten doen, vindt hij. Volgens de eurocommissaris “moeten we leren te leven binnen de grens die de natuur ons stelt: en dat kunnen we nog niet.” Om dit te bereiken zal een nieuw kabinet meer moeten gaan investeren in klimaat.

Er moet een schepje bovenop, zegt Eurocommissaris Frans Timmermans over het Nederlandse klimaatbeleid. "We moeten leren te leven binnen de grens die de natuur ons stelt: en dat kunnen we nog niet." #Nieuwsuur pic.twitter.com/HE3nYoJ60e — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) April 26, 2021

Volgens Timmermans gaan er op het gebied van klimaat een hoop zaken veranderen, ook voor Nederland. De Europese Unie heeft een Europese Klimaatwet aangenomen waardoor de klimaatdoelstellingen nu juridisch vaststaan, wat betekent dat ook Nederland meer zal moeten doen om de Europese doelstellingen te behalen. Bij Nieuwsuur praatte Timmermans over wat hij ziet als een noodzaak.

Over het akkoord is Timmermans vrij duidelijk: er gaat veel veranderen in de EU, ook voor Nederland: “De mensheid zal zich moeten aanpassen. Dat is een aanpassing die we denk ik nog nooit hebben gezien in de menselijke geschiedenis. We moeten leren te leven binnen de grens die de natuur ons stelt: en dat kunnen we nog niet.”

Volgens de Brusselse bestuurder zal het nu niet meer blijven bij politieke beloftes van de Europese Comissie. Omdat de klimaatdoelstellingen nu wettelijk zijn verankerd, kan de EU lidstaten en bedrijven een duwtje in de goede richting geven. Timmermans zegt dat de wet mensen juist meer bij elkaar zal houden: “Met deze aanpak duwen we lidstaten, mensen en bedrijven tot het uiterste. Dan blijft het haalbaar, en dan hou je mensen er ook bij.”

De klimaatwet, en de daarbij horende doelstellingen, geldt voor de EU als geheel. De Commissie kan lidstaten niet forceren om meer te doen dan nodig, maar indien nodig kan Timmermans juridische stappen tegen lidstaten die achterblijven zeten: “Maar waar landen heel erg op letten is dat er geen free riders zijn. Geen landen die achterop de bagagedrager gaan zitten zodat de ander harder moet gaan fietsen.”

Nederland zal ongetwijfeld meer horen van de Europese Klimaatwet op Prinsjesdag, als het kabinet een nieuwe begroting moet presenteren voor het daaropvolgende jaar. Grote investeringen in groene beleidsdoelen, toegevoegd op last van Frans Timmermans en de Europese Commissie, zullen dan zichtbaar moeten zijn.