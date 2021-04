Peiling I&O Research: mediafavorieten D66, Volt en JA21 stijgen, terwijl CDA, PVV en FVD dalen

Peiler I&O Research heeft een nieuwe peiling gepubliceerd. Volgens de peiler zouden zowel het CDA als de PVV en FVD zetels verliezen als er vandaag verkiezingen gehouden werden. De VVD, daarentegen, is “stabiel,” terwijl mediafavorieten als D66, Volt en ook JA21 juist zouden stijgen.

Volgens I&O Research zouden er flink wat verschuivingen zijn als de verkiezingen niet op 17 maart gehouden werden, maar vandaag. Bovenaan verandert er niets, aldus de peiler. De VVD komt uit op 34 zetels. Maar daaronder zijn er virtueel heel wat verschuivingen.

Nieuwe zetelpeiling I&O: VVD stabiel, D66, JA21, SP en Volt groeien pic.twitter.com/a4iSsTvAu4 — Jaap Jansen (@JaapJansen) April 16, 2021

Voor D66 is deze peiling een feestje. Volgens I&O zou Sigrid Kaag nu maar liefst 26 zetels binnenslepen voor haar partij.

Dan komen de virtuele verliezers. Te beginnen met de PVV. Die partij zou nu uitkomen op 15 zetels, aldus I&O Research. Een zwaar verlies van twee zetels. Het CDA gaat er één zetel op achteruit en komt uit op 14 zetels. Daarna komt er eindelijk weer een stijger: de SP gaat van 9 naar 10.

Dan de PvdA: een daling van 9 naar 8. GroenLinks gaat er twee op achteruit, net als de PVV: van 8 naar een magere 6 zetels.

Forum voor Democratie (FVD) zou volgens I&O Research nu genoegen moeten nemen met 7 zetels, één minder dan bij de verkiezingen van 17 maart. Hoofd Communicatie van FVD, Samuel Jong, is daar niet van onder de indruk: “Dit is de ‘peiling’ die FVD bijna 50% te laag inschatte op 17 maart. Nu zouden we dalen,” aldus Jong. Dan volgt er een clown-emoticon en “Press X to doubt!”

Dit is de "peiling" die #FVD bijna 50% te laag inschatte op 17 maart. Nu zouden we dalen 🤡 Press X to doubt! https://t.co/v63SkN3koM — Samuel Jong 🌞 (@samuelstwiets) April 16, 2021

Deze kritiek komt voort uit het feit dat I&O FVD de dag voor de verkiezingen slechts 5 zetels gaf met een bovengrens van 6 en een ondergrens van 4… Het werden er uiteindelijk 8.

Onder FVD verandert er ook het één en ander. De Partij voor de Dieren blijft weliswaar op 6 zetels staan, en de ChristenUnie staat stijf op 5 zetels, maar Volt gaat van 3 naar 4, en JA21 gaat volgens deze peiler zelfs van 3 naar 6. SGP, DENK, 50Plus, BBB, en BIJ1 blijven ondertussen op hetzelfde aantal staan als ze bij de verkiezingen van 17 maart kregen.

Opmerkelijk, want Caroline van der Plas van BBB gooit met name op (populistisch) rechts toch behoorlijk hoge ogen. Volgens I&O kan ze die waardering vooralsnog niet omzetten in meer virtuele zetels.

Word gratis en voor niets lid van mijn Telegram-kanaal … en word lid van onze mooie groep op Facebook-alternatief MeWe!

De verschillen tussen I&O Research en de peiling van Maurice de Hond zijn overigens significant. Bij De Hond kan BBB op 2 virtuele zetels rekenen, de VVD op slechts 31, FVD op 9 (dus 1 meer dan nu in de Kamer, en 2 meer dan I&O Research de partij geeft)… JA21 op 5. En D66 staat daar op 24, net als bij de verkiezingen.