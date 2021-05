Gideon van Meijeren (FVD) woest om Big Brother-spionagepraktijken krijgsmacht: ‘Nederland mag geen controlestaat worden!’

Big Brother is onder ons. Nou ja, ónder ons. Bóven ons, eigenlijk. Want de Nederlandse staat is zich als Big Brother gaan gedragen. Dat weten we, omdat bekend is geworden dat het leger gewone burgers online is gaan volgen en in de gaten is gaan houden. Dit is vreselijk wangedrag van de bovenste orde. FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren vindt daar dan ook wat van. In de Tweede Kamer veegde hij op schitterende wijze de vloer aan met dit soort praktijken en brak hij een lans voor de vrijheid; voor ónze vrijheid. Een vrijheid die dagelijks verkwanseld wordt door de linkse bestuurlijke elite.



In november vorig jaar berichtte De Dagelijkse Standaard dat het leger eerder dat jaar – onder het mom van ‘de sluiting van Nederland in verband met corona’ – had besloten “om bepaalde groepen in de gaten te houden.” Dat “in de gaten houden” was natuurlijk een eufemisme voor bespioneren. Want dat was precies wat er gebeurde. Een heel netwerk van coronacritici is “in de gaten gehouden” door leden van de krijgsmacht, die blijkbaar dachten dat ze de AIVD waren. “Van Robert Jensen tot de Gele Hesjes.” En wie weet, misschien dat dit ook gold voor ondergetekende.

Dit gebeurde zonder mandaat en was dus gewoon keihard illegaal. Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid (en jurist) Gideon van Meijeren vindt dat ook en heeft dan ook op keiharde wijze de vloer aangeveegd met dit soort praktijken – en met de dictatoriale lieden die het georganiseerd hebben.

“De zoveelste inbreuk op onze privacy,” noemde Van Meijeren het wangedrag van de krijgsmacht (en dus van het Rijk). De NCTV werd eerder al betrapt omdat het nepaccounts had opgezet om “onschuldige burgers te bespieden op sociale media.” Dit was, natuurlijk, in strijd met de wet. En, zei de FVD’er, een paar weken geleden bleek dat ook gemeenten dit soort totalitair gedrag tentoon hebben gespreid. En dan is er dus het léger. De krijgsmacht, op wie wij allemaal moeten kunnen rekenen voor de verdediging van ons land, ons volk, en onze réchten.

Maar nee. Dat leger beschermt onze rechten niet, maar maakt er “op grote schaal” juist inbreuk op, aldus Van Meijeren. “Big Brother is watching you.” “Wat hier aan de hand is, dat gebeurt zonder dat daar enige wettelijke grondslag voor is. En defensie ís niet [een] inlichtingendienst. Defensie moet ons land tegen vijanden van Néderland.” En dus niet tegen burgers die er toevallig een andere mening op nahouden dan gewenst door Vadertje Staat.

“Geen staatsvijanden” werden bespioneerd door het leger, ging Van Meijeren terecht hard verder, “maar groeperingen of personen die er onwelgevallige meningen op nahouden. Viruswaarheid. Jensen. De Andere Krant. Het is zéér zorgwekkend dat vreedzame entiteiten de slechts meningen uiten die afwijken van de overheidspropaganda, worden gecriminaliseerd en bespied door onze krijgsmacht.”

Harde woorden, maar volkomen terecht. Want dit is precies wat er gebeurd is, en dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel. “Dit past op geen enkele wijze binnen de taken van Defensie,” zei Van Meijeren. “Het is onrechtmatig, en de minister heeft er geen toestemming voor gegeven.” Dat laatste wordt zelfs door de minister zelf erkend. De krijgsmacht heeft dit helemaal op eigen houtje gedaan, zomaar, omdat het kon.

Sterker nog, de minister beweert dat ze er pas van op de hoogte wordt gebracht toen de media naar buiten kwamen met het verhaal. De krijgsmacht had het dus ook voor háár verzwegen. Ongelooflijk. Het leger heeft zich écht gedragen als Big Brother; als een macht in een macht; een staat in een staat.

Deze activiteiten zijn daarna meteen stilgelegd door de minister. Prima. Maar het zegt heel veel over haar positie dat de krijgsmacht dacht hiermee weg te kunnen komen, en haar nergens over informeerde. “Heeft de minister nog wel gezag?” vroeg Van Meijeren dan ook. Het antwoord is natuurlijk: neen. Dat had ze niet en heeft ze ongetwijfeld nog steeds niet. Het feit dat er een speciale eenheid werd opgericht om de eigen bevolking te bespioneren bewijst dat.

Daarom is het van het grootste belang dat er hard wordt opgetreden. Alle betrokkenen moeten bestraft worden. Dit soort mensen verdienen het niet om lid te zijn van onze krijgsmacht. Zo simpel is het. Ook Van Meijeren vindt dat dit niet zonder consequenties kan blijven. Gebeurt dat wel, zei hij, dan “glijdt ons prachtige land langzaam maar zeker af tot een soort absolute controlestaat, inclusief censuur, inclusief een gedachtepolitie die burgers in de gaten houdt zodra ze zich bezighouden met ideeën die de overheid niet bevallen.”

“In zo’n land,” sloot Van Meijeren af, “wil ík niet leven.” En dat geldt voor álle vrijheidslievende Nederlanders.