Ruzie in kabinet over Israël en Hamas! Sigrid Kaag: ‘We moeten álle schendingen van internationaal recht benoemen!’

Het is hommeles in het kabinet. Niet omdat Mark Rutte keihard gelogen heeft over de manier waarop hij omgaat met kritische Kamerleden, of omdat hij toeslagenouders willens en wetens financieel heeft laten ruïneren, maar omdat hij een tweet heeft verstuurd waar in hij zijn steun uitspreekt voor Israël. Dat is natuurlijk tegen het zere been van Sigrid Kaag, die al langer bekendstaat als sympathisant van radicale Palestijnse organisaties als Fatah, waar haar Palestijnse man ooit politicus voor was.

Sigrid Kaag van D66 is blijkbaar boos. Want ze zegt het niet met zoveel woorden, maar blijkbaar voelde ze de absolute noodzaak om zich uit te spreken tegen de tweet van premier Mark Rutte over het conflict tussen Israël en Hamas.

Rutte schreef daar het volgende over.

Ik ben zeer bezorgd over het aanhoudende geweld in Israël en Gaza. Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit. — Mark Rutte (@MinPres) May 14, 2021

Maar Kaag is daar niet blij mee, getuige de tweet die zij zojuist online zette:

Weer een nacht vol beschietingen. Stop het geweld. Bescherm burgers. Israëliërs én Palestijnen. Onze grondwet vraagt dat wij alle schendingen van het internationaal recht benoemen en tegengaan. Daar past geen selectiviteit. Het gaat om vrede en veiligheid voor eenieder. #D66 — Sigrid Kaag (@SigridKaag) May 15, 2021

“Weer een nacht vol beschietingen,” schrijft ze. “Stop het geweld. Bescherm burgers. Israëliërs én Palestijnen. Onze grondwet vraagt dat wij alle schendingen van het internationaal recht benoemen en tegengaan,” vult ze voor de goede orde aan. “Daar past geen selectiviteit.”

Blijkbaar vindt ze dus dat Rutte dat niet doet en juist wél selectief te werk gaat.

“Het gaat om vrede en veiligheid voor eenieder,” sluit Kaag haar tweet af.

Het is dus hommeles in het kabinet. En dat is interessant, wat Rutte gebruikte zijn premier-twitteraccount. Hij sprak dus voor het hele kabinet. Dat moet tenminste aangenomen kunnen worden.

Wat gaat D66 nu doen? Breekt Kaag wel een lans voor Hamas, waar ze niets deed voor onze eigen toeslagenouders?

Kaag is overigens gehuwd met Anis al-Qaq (1947), tandarts, voormalig Fatah-politicus en Palestijns ambassadeur in Zwitserland, en heeft vier kinderen. De relatie tussen de twee moet hecht zijn, want volgens Wikipedia trouwde ze in 1993 in het geheim met hem, en kostte dat huwelijk haar een vertrouwensfunctie bij Buitenlandse Zaken.