Thierry Baudet: ‘Wij willen een debat over over The Great Reset!’ Maar het partijkartel stemt keihard tégen

De kartelpartijen hebben gisteren een breed debat over de onzalige Great Reset-plannen van het World Economic Forum geblokkeerd. Aangezien The Great Reset een vreselijke impact gaat hebben op onze manier van leven wil FVD daar een debat over. Maar stel je voor dat je openheid betracht over dit soort extreem vergaande doelen?!

Op Twitter legt FVD-leider Thierry Baudet uit dat de partij het initiatief tot dit debat heeft genomen na een publicatie over The Great Reset in het Reformatorisch Dagblad. “The Great Reset,” aldus Baudet. “Vandaag staat het dan eindelijk op mainstream media. Wij waarschuwen al maanden hiervoor. Wereldleiders, de World Economic Forum, Klaus Schwab, de Europese Unie… ze hebben het over Build Back Better en een nieuwe wereldorde, een nieuwe manier waarop de wereld georganiseerd is. Dat noemen ze The Great Reset, de Grote Reset. En inderdaad, dat is waar ze mee bezig zijn.”

Daar valt natuurlijk niets op aan te merken. De idee dat iets van The Great Reset zeggen complotidioterie is, is volstrekt onzinnig. Ze doen er zélf niet eens heel geheimzinnig over. Pas als ze vragen moeten beantwoorden worden de kaken stijf op elkaar gezet.

FVD wil daar dus een debat over, in de Tweede Kamer. “Het Nederlandse politieke landschap is hier veel te weinig mee bezig geweest,” zegt Baudet. “Wij zijn natuurlijk mordicus tegen die nieuwe reset, die nieuwe wereldorde, en wij willen dat de Kamer daar uitgebreid over spreekt.”

Daarom diende FVD-Kamerlid Freek Jansen een verzoek in om er een officieel Kamerdebat over te voeren. Het héle partijkartel liet weten daar tégen te zijn. Inclusief BBB-leider Caroline van der Plas, wat best schokkend is, zeker omdat haar uitleg was dat er vragen hierover gesteld konden worden, later op de dag in gesprek met minister Kaag in een commissiezitting. Maar dat is natuurlijk iets heel anders dan een echt debat, waarin bewindslieden goed aan de tand gevoeld kunnen worden.

Dat die Great Reset écht is en dat er jaren van denken (en propageren) is in gaan zitten, dat is al lang geen geheim meer. Juist daarom is voor het democratische proces van het grootste belang dat hier open en bloot over gediscussieerd wordt met elkaar, en niet dat het beperkt blijft tot het gebruik van een paar slogans, waarna Rutte en anderen vragen over die slogans afdoen met een “wil ik niet over praten” als iemand toch wat kritisch is.

Wat zullen we nou krijgen!? Ook Rutte ziet corona opeens als “unique opportunity” om door te pakken met mondiale afspraken over klimaatbeleid en “inclusive recovery”. “Now is the time to build back Better”. Waar komt die slogan vandaan, waarom gebruiken ze die ineens allemaal!? pic.twitter.com/X76Q3MFnxB — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 26, 2021

Heel goed dat dit debat is aangezwengeld door het Reformatorisch Dagblad. Maar nu moeten de rest van de ietwat kritische media én partijen wel meedoen. Het Nederlandse volk heeft recht op een eerlijk en transparant debat over de toekomst die wij allemaal tegemoet gaan.,