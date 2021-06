[Filmpje] Van der Plas (BBB) springt in de bres voor kleine ondernemers: ‘Dit is niet te verkopen aan de maatschappij”

“De overheid is er voor burgers én niet andersom”, aldus BBB-politica Caroline van der Plas in het Kamerdebat over het economisch steunpakket. Van der Plas wil dat kleine ondernemers gelijk worden behandeld. Nu is de ene gemeente coulanter dan de andere bij de zogeheten Tozo-regeling, hier moet onder andere verandering in komen. De kleine ondernemer is een belangrijke steunpilaar van onze economie.

Van der Plas begon haar betoog door flink uit te halen naar de grote bedrijven in Nederland; zij bleven in de crisis miljarden verdienen of binnenslepen en konden miljoenen aan bonussen uitkeren. Helaas voor het overgrote deel van ondernemend Nederland was het een bar slecht jaar. Nu, anderhalf jaar later, moeten veel rekeningen worden afbetaald, met geld dat er niet is. Hier spreekt de politica schande over:

“Dit is echt niet te verkopen aan de maatschappij. En zeker niet aan al die knetter hard werkende ondernemers, die vanwege de coronamaatregelen geconfronteerd werden met gedwongen sluiting. Een gitaarwinkel in Amsterdam-Zuid bijvoorbeeld, die maandenlang dicht moest blijven terwijl alle winkels om hem heen weer open waren. Een rij zien van 20 mensen voor de Gal en Gal en supermarkten én zijn speciaalzaak met de luiken voor de ramen. Terecht gefrustreerd liet hij weten, via een briefje op zijn raam, dankzij mij gaan we deze pandemie overwinnen, het is maar goed dat míjn winkel dichtmoet.”

Van der Plas noemde dit voorbeeld om het kromme beleid van de overheid te laten zien. Tijdens de lockdown zijn er soms hele rare keuzes gemaakt, keuzes die desastreus waren voor veel ondernemers – de Amsterdamse binnenstad zag een vijfde van haar winkels verdwijnen. Nu men bezig is met het opstellen van een nieuw steunpakket wil Van der Plas dat er méér en betere aandacht komt voor de kleine ondernemer. Ze herinnert het kabinet eraan dat ‘de overheid voor burgers en niet andersom is’. Ook nu zijn er weer tal van regelingen die per plaats of regio verschillen, voor ondernemers blijft het zo een onzekere tijd.

Van der Plas vraagt zich daarom openlijk af of er dus geen willekeur komt kijken bij de uitvoering van de Tozo-regeling. Om dit probleem tijdig te tackelen wil de politica dat ondernemers worden behandeld onder het begrip “gelijke monniken gelijke kappen”, oftewel overal dezelfde aanpak. Wat het voor ondernemers een stuk overzichtelijker maakt.

