Feest! Wetenschappelijk onderzoek: vaccins van Pfizer én Moderna bieden waarschijnlijk jarenlang bescherming

Het bijzonder invloedrijke en gerespecteerde wetenschappelijke tijdschrift Nature heeft een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat mensen die ingeënt zijn met de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech of die van Moderna, waarschijnlijk jarenlang en misschien zelfs voor de rest van hun leven beschermd zijn tegen (de extreme gevolgen van) het coronavirus.

De peer-gereviewde studie is gepubliceerd op 28 juni. Dat is, niet schrikken, vandaag. Uit het onderzoek blijkt dat de messenger RNA (mRNA)-vaccins gemaakt door Moderna en het Pfizer-BioNTech-team een “aanhoudende” respons opwekten in secundaire lymfoïde weefsels, “waardoor een robuuste humorale immuniteit kan worden geg enereerd.”

“Het effect was het meest uitgesproken bij mensen die eerder waren geïnfecteerd met het CCP-virus, waarbij de vaccins ook hoge niveaus van neutraliserende antilichamen bleken te produceren tegen drie opkomende varianten van het virus,” vat The Epoch Times samen. “De implicatie van de bevindingen is dat mensen die de mRNA-vaccins hebben gekregen, op de lange termijn kunnen worden beschermd – voor jaren of mogelijk voor de rest van hun leven.”

De studie keek niet naar vaccins waarbij een andere technologie werd gebruikt, dus ook niet naar het vaccin van Janssen. De leidende auteur van de studie zegt tegen de New York Times te verwachten dat de immuunreactie bij dat soort vaccins niet zo sterk is als bij de mRNA-vaccins.

Natuurlijk is dit allemaal goed nieuws – en dat goede nieuws kwam bovenop ander goed nieuws, namelijk een studie waaruit blijkt dat het Pfizer/BioNTech-vaccin én het vaccin van AstraZeneca ook overwegend effectief zijn tegen de belangrijkste ‘mutaties’ die nu in omloop zijn – Delta en Kappa.

Al met al klinkt dat allemaal dus heel positief. Maar het zorgt wel dat we ons de vraag moeten stellen: kan iemand Hugo de Jonge even informeren over dit soort wetenschappelijke studies? Want zoals ik het begrijp is die alweer druk bezig met het inkopen van “vaccins” voor volgend jaar, als het overgrote deel van de bevolking dus al gevaccineerd is.

“Nederland koopt nog ruim 6 miljoen doses Moderna-vaccin voor 2022,” liet de Rijksoverheid namelijk óók vandaag weten (wat toevallig toch, die timing). “Samen met de al aangekochte BioNTech/Pfizer-vaccins hebben we daarmee genoeg voor de vaccinatiecampagne in 2022 en een deel van 2023.”

“Moderna en Pfizer hebben een hoge werkzaamheid en beschermen goed tegen de nu bekende virusvarianten,” geeft de Rijksoverheid toe. “Ze zijn waarschijnlijk relatief snel aan te passen aan nieuwe virusvarianten. Daarom zijn zij aangewezen om klaar te liggen voor de nog te ontwerpen vaccinatiestrategie voor 2022 en 2023.”

“Of we de hele of een deel van de bevolking de komende jaren aanbieden zich te laten vaccineren, wordt nog bepaald na advies van de Gezondheidsraad in het begin van het najaar,” gaat Vadertje Staat verder in de uitleg. “Het kabinet kiest er toch voor om nu al voor de jaren 2022 en 2023 vaccins in te kopen om de gehele Nederlandse bevolking boven de 12 jaar volledig te kunnen vaccineren, mocht dat noodzakelijk blijken.”

Er kan nog niets met zekerheid over gezegd worden, maar tenzij er volgend jaar nieuwe varianten komen die zo anders zijn dat ze ontsnappen aan de huidige vaccins – en het is echt geen zekerheidje dat zo’n soort varianten er a) komen en b) de hele wereld overgaan – is het mogelijk dat we nu nodeloos allemaal vaccins kopen.

Is het misschien een idee dat De Jonge even wacht op meer onderzoeken, zodat we beter kunnen inschatten hoe groot de kans is dat er daadwerkelijk nieuwe vaccins nódig zijn? Of is dat verstandig denken tegenwoordig ouderwets en achterhaald?