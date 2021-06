Islambasher Geert Wilders (PVV) haalt keihard uit naar Gert-Jan Segers (CU): “Nepchristen!”

Op Twitter is Geert Wilders helemaal losgegaan op ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. De PVV-leider werd er door de ChristenUnie-voorman namelijk van beschuldigd de vrijheid zelf te willen afschaffen. “Nepchristen!” reageerde Wilders. En “islamknuffelaar!”

Dit weekeinde twitterde Geert Wilders dat de meeste journalisten in zijn ogen “tuig van de richel” zijn. Dit naar aanleiding van het verhaal in NRC Handelsblad over PVV-Tweede Kamerlid Dion Graus. Die zou, aldus de linkse krant, beschuldigd zijn van onbetamelijk gedrag richting een voormalig fractiemedewerkster. Het gevolg: oud-voorzitter Khadidja Arib (PvdA) had hem de toegang tot de Tweede Kamer ontzegd, “behalve bij stemmingen.”

Even later liet de nieuwe Kamervoorzitter, Vera Bergkamp (D66), weten dat Graus formeel nooit de toegang tot het gebouw was ontzegd. Het bericht in het NRC klopte dus niet. Daarop reageerde Wilders met “journalisten zijn – uitzonderingen daargelaten – gewoon tuig van de richel.” Thierry Baudet (FVD) beaamde dat op zijn beurt. “Is zo,” schreef de Forum-aanvoerder op Twitter.

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers vond dat vreselijk. “De Kamer is een ‘nepparlement’,” aldus Segers over de meningen van Wilders en ook wel van Baudet. “Rechters zijn ‘neprechters.’ En journalisten zijn ‘tuig van de richel.’ Als alles wat essentieel is voor onze vrijheid zo wordt aangevallen, dan gaat het ze niet om de Kamer, rechters en de pers. Dan hebben ze het op onze vrijheid zelf gemunt.”

De Kamer is een ‘nepparlement’.

Rechters zijn ‘neprechters’.

En journalisten zijn ‘tuig van de richel’. Als alles wat essentieel is voor onze vrijheid zo wordt aangevallen, dan gaat het ze niet om de Kamer, rechters en de pers. Dan hebben ze het op onze vrijheid zelf gemunt. pic.twitter.com/zgIYPKxhGG — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) June 6, 2021

Nou, dat liet Wilders niet zomaar over zich heen komen. “Tja,” reageerde de PVV’er op de onzintweet van Segers, “en dan heb ik het nog niet eens gehad over een nepchristen als jij gehad Gert-Jan Segers, die toestaat dat de islamisering die haaks staat op onze vrijheid en ook Christenen wereldwijd bedreigt, doorgaat. Als iemand onze vrijheid op het spel zet, zijn het islamknuffelaars zoals jij!”

Tja en dan het ik nog niet eens over een nepchristen als jij gehad @gertjansegers, die toestaat dat de islamisering die haaks staat op onze vrijheid en ook Christenen wereldwijd bedreigt, doorgaat. Als iemand onze vrijheid op het spel zet, zijn het islamknuffelaars zoals jij! https://t.co/vt8wvR6ThT — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 6, 2021

Ah ja. De islam. Daar gaat Wilders weer. Want een dag “de islam” niet de schuld te hebben gegeven over van alles en nog wat is een dag niet geleefd. Aldus Wilders. Het riedeltje wordt onderhand érg vermoeiend.

Een heel andere, effectievere invalshoek was geweest: de CU-leider steunt werkelijk het hele dictatoriaal pakket aan coronamaatregelen; maatregelen die de vrijheid op ongekende schaal hebben ingeperkt. Als iemand verantwoordelijk is voor het afschaffen van onze vrijheid, dan zijn het kartelpolitici als Segers.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dat hij ánderen nu beschuldigt van het vernietigen van onze vrijheid is één grote grap. Wilders hoeft zijn islamobsessie er helemaal niet bij te halen om dat aan te tonen. Maar ja, het zou natuurlijk geen obsessie zijn als hij het niet te pas en te onpas zou gebruiken. Het zou grappig zijn als het niet zo ongelofelijk triest was.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!